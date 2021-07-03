37年前挑戰霹靂舞 錢嘉樂為節目大顯身手痛足幾日

【明報專訊】無綫節目《盛．舞者》以跳舞真人騷為主題概念，將於下周一（5日）首播。錢嘉樂與陳凱詠擔任主持，王君馨、狄以達和麥秋成則是比賽導師，有22名舞蹈發燒友參賽，其中佔半數是藝人。

麥秋成收湯怡打氣短訊甜入心

錢嘉樂昨日在記者會重提37年前參加無綫主辦的「霹靂舞大賽」，當年壓軸嘉賓是劉德華。他雖然得不到獎項，亦已入行拍戲，但當年比賽令他很難忘。節目中他跟參賽者分享經驗，亦會落場大顯身手，但事後感怕怕，「太耐沒有跳舞，郁幾吓便痛足幾日，好辛苦！平時拍戲只是點別人做多」。錢嘉樂稱獲曾志偉、王祖藍邀請才拍這節目，推掉內地一個真人騷，但不透露損失金額，稱今次有人工收，但為朋友絕對講心不講金。

新手爸爸麥秋成承認湊女較雞手鴨腳，不及太太湯怡熟手，每日外出工作收到太太傳來女兒的相片，並留言叫加油，令他甜入心。麥秋成爆太太產後不久，已心急想復出工作；現在太太籌備開蛋糕店，會給予支持。導師之一的王君馨開心跟學員一齊跳舞，但其中一名學員表演時險些踢中她，氣得她差點想擲咪衝前罵人，她最終強忍怒火，事後也沒介意。

狄以達不排除與陳曉華復合

狄以達早前被影到與前女友陳曉華一起，他否認復合，稱目前單身。他略帶保留說：「現在專注享受人生，間中約朋友打牌，暫時沒有想感情事。我不否定將來有復合機會，什麼事都有可能，如像麥秋成突然結婚生小朋友也有可能。」

記者：林蘊兒