豪宅違法施工遭鄰居投訴 宋仲基接觸確診者需隔離

宋仲基的豪宅裝修多年，最近遭鄰居投訴，被指違法改建屋前通道，更在附近掛上橫額抗議（下圖）。

宋仲基的親友確診，他被判定為密切接觸者，雖未受感染但仍自我隔離。

【明報專訊】《黑道律師文森佐》韓星宋仲基2016年11月購入首爾梨泰院物業，施工期間發出噪音，令鄰居不勝其擾，裝修工人更違規改建門前通道，當地交通部門接獲投訴，經調查後認定基哥一方違法施工，要求盡快恢復原狀；另一方面，由於基哥最近與新冠肺炎確診者有接觸，雖經檢測後證實陰性，但仍自我隔離，就連新片《波哥大》攝製隊亦被迫停工，防止疫情蔓延。

宋仲基與《太陽的後裔》拍檔宋慧喬戲假情真，2017年閃婚前，先斥資100億韓圜（約6850萬港元）購入梨泰院物業，準備改建作愛巢，然而婚後20個月即離異，新居還未裝修，婚姻已經玩完。離婚後這幅幢物業一直丟空，直至去年開始拆卸重建，今年中接近完成，卻又傳出違法施工醜聞，都算多災多難。

為方便施工 通道斜度增高肇事

據韓國傳媒報道，基哥的施工團隊為方便車輛進出私人停車場，於是把豪宅門前通道的斜度增高30至50厘米，導致其他汽車駛過時，不單刮花底盤，上月中更有一輛載滿貨物的客貨車，因路面傾斜而後溜，並撞向旁邊建築物，幸未有造成人命傷亡。

當地交通部門接獲居民投訴後，經調查發現基哥一方違法施工，要求恢復路面原狀。施工團隊表示已收到政府通知，承諾盡快解決問題，以平息眾怒。

親友確診 自我隔離

昨日上午驚爆基哥的豪宅違法施工，同日下午，再傳出他是新冠肺炎病患的密切接觸者，現正自我隔離，消息一度令粉絲擔心不已。基哥所屬經理人公司History D&C​隨即發表聲明，承認他的親友在上月30日確診，他隨即接受檢測，雖已收到陰性報告，但為盡公民責任，仍決定自我隔離。

由於基哥最近為新片《波哥大》復工，電影公司收到通知後，亦宣布暫停拍攝工作，讓台前幕後接受檢測，幸好所有工作人員都呈陰性反應，但為安全起見，昨日仍然停工，直至另行通知。