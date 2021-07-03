【開箱】《不速之客》 導演蘇德堡再闖盜海 嘍囉見豪情

【明報專訊】曾奪奧斯卡最佳導演獎的《毒網》史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh），為HBO Max執導梅麗史翠普（Meryl Steep）主演的《緣途有話兒》（Let Them All Talk）後，今年再交出聚集了群星演出的《不速之客》（No Sudden Move），剛於昨日（2日）在香港HBO Go獨家上架。

演出陣容星光熠熠

《不速之客》演出陣容堪稱星光熠熠，包括《盜墓迷城》班頓費沙（Brendan Fraser）、《復仇者聯盟》當哲度（Don Cheadle）、《毒網》班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）、《​傳媒家族繼承人》基倫高堅（Kieran Culkin）、《廣告狂人》鍾漢姆（Jon Hamm）、《無聲絕境》諾亞祖比（Noah Jupe）、《怪奇物語》大衛夏巴（David Harbour）和愛美瑟密斯（Amy Seimetz）、《盜亦有道》雷利奧塔（Ray Liotta​）。另外，有客串癮的《叛諜追擊》男星麥迪文（Matt Damon），繼《雷神奇俠3：諸神黃昏》、《星際啟示錄》、《死侍》等片後，再在《不速之客》演了幾幕戲。

故事以1955年的底特律為背景，當時號稱汽車之城的地方，黑幫Jones（班頓費沙飾）以高價聘嘍囉Ronald（班尼斯奧迪多路）及剛出獄不久的Curt（當哲度飾）當「保母」，實質任務是聯同另一嘍囉Charley（基倫高堅飾）清晨闖入通用汽車經理Matt（大衛夏巴飾）的寓所，挾持他的妻兒，讓Charley陪Matt回公司取一份重要文件，拿到文件交給Jones後，任務算是完成。不過Matt返抵公司後找不到文件，當兩人折返寓所，發生衝突，混亂中Charley被槍擊身亡，餘下的故事就是看Ronald與Curt怎樣一步步摸索出，到底Jones要找的是什麽文件，以及他背後還有哪些重要人物？面對警方追捕與黑幫圍攻的Ronald與Curt，又能否衝出重圍？

編劇寫過《非常盜》

《不速之客》編劇艾德蘇洛文（Ed Solomon）寫過一連兩集《非常盜》（Now You See Me）的劇本，對於扭橋十分熟練，此片也不例外。加上拍過3集《盜海豪情》的史提芬蘇德堡，自然很懂得怎樣運用星光熠熠的班底，以及鋪排局中局的故事。此片特別之處，是講述黑吃黑之外，還抨擊了種族歧視、大企業的貪婪永無休止。故事背景設定在1950年代，政府拿走非裔美國人擁有的土地外，Curt跟Ronald做的工作一樣，酬勞卻有異，說明了不獨主流社會，即使在地下世界，同樣有種族歧視問題；就算後來黑幫大佬懸紅的賞金，緝拿非裔的Curt也遠比白人Ronald少。

至於他們所偷的文件很值錢，因為若公開會損害四大汽車生產商的利益。麥迪文的角色正是代表四大公司利益的白手套，以金錢及不惜任何手段、橫行黑白道，都要把文件拿回來。這份文件其實是有關催化轉換器的報告，這種汽車廢氣排放系統的裝置，催化機制可助減少有害廢氣，有利於環境保護。據悉四大汽車廠為了賺取最大利益，都不願意在生產過程安裝催化轉換器。片中的爭奪文件事件可能是杜撰，有關催化轉換器的描述卻有事實背景；據美國一個科學家組織UCS（Union of Concerned Scientists）的報告顯示，催化轉換器是直到1975年才正式投入市場，比片中的時代背景足足遲了20年。