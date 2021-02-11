逾千粉絲湧尖沙嘴合照 警籲散去 MIRROR盧瀚霆未到生日大陣仗

MIRROR在5月舉行的九展演唱會，他們唱《給自己的信》時在舞台演出（右圖），原來是重演他們拍攝《調教你MIRROR》（左圖）的經歷。（視頻截圖）

【明報專訊】人氣男團MIRROR成員盧瀚霆即將26歲生日（7月7日），他的粉絲「神徒」斥資10萬在尖沙嘴碼頭近五支旗桿位置租下的巨型戶外座地廣告牌，為「教主」盧瀚霆慶祝生日，讓粉絲到場打卡；日期由6月25日至7月8日。昨日盧瀚霆的後援會在現場派發小禮物，據稱高峰時期聚集逾千人並出現人龍；現場不少「神徒」穿著粉紅色T恤聚集，其間有兩部警車到場，警員呼籲人群散去。有巴士迷拍下現場情况，在巴士群組分享，照片網上流傳引起議論。

盧瀚霆（Anson Lo）的後援會計劃集合「神徒」在巨型廣告牌前大合照賀壽，準備派送手幅、紙扇及紙巾等小禮物。活動原本3時舉行，但早上11時許已有不少人穿著fans club的粉紅T恤在碼頭聚集，排長長的人龍。

後援會取消大合照 改鐘樓派手幅

由於聚集人數愈來愈多，據稱下午1時許現場有逾千人，好大陣仗。其間有警員到場，有網民稱突然有一班警員走入人群，向身穿粉紅T恤的女生問誰是活動發起人。警員呼籲人群散去，不建議影大合照，因為會違反限聚令；此時生日應援的「教主巴士」（Anson Lo車身廣告的巴士）剛到站，現場的粉絲即歡呼，衝出重圍湧到巴士前打卡，警員後來也離開現場。後援會取消影大合照，改為在鐘樓派手幅，同時亦呼籲粉絲取完手幅後盡快離去。

網民就事件議論紛紛，有留言：「我影Anson Lo犯法呀？我追星㗎咋！佢唔去捉Anson Lo？」不過也有網民留言稱在疫情下實在不應人多聚集。上月底，ERROR成員肥仔（梁業）及193（郭嘉駿）在尖沙嘴商場的戶外位置為飲品宣傳，現場逾300粉絲圍觀，也有警員到場稱人群聚集違反限聚令，並拉起封鎖線呼籲人群離開。事件在主辦單位溝通下順利完成。

MIRROR九展演唱會重演經歷

前晚ViuTV《調教你MIRROR》播映最後一集，節目中解謎，MIRROR演唱會上他們唱《給自己的信》時在舞台上的演出，原來是將他們拍攝《調教你MIRROR》的經歷重演。其中包括姜濤與Tiger猜拳、打籃球、學功夫，還有Ian嚎哭獲11個兄弟支持的感人一幕。花絮片段中又見不懂踏單車的姜濤，由「大表哥」Stanley扶住踩車，網民形容這場面好有愛，有期望姜濤與Stanley可以老表CP拍廣告。

梁祖堯分享感受：超級尊敬姜濤

導師梁祖堯在社交平台分享他對姜濤的感受，他說：「佢對MIRROR的愛，我在旅程中真真實實地感覺到。佢對自己的要求，我跟隨他們排練演唱會的時候，完全看到，他今天所得，都是他用200分努力去換回來的。他自己排舞、排到個身好似喺泳池上來一樣咁濕，每次綵排都盡200%的力量，沒有鏡頭影住，都畀足精力去跳。這是我超級尊敬他的地方。」姜濤留言回覆梁祖堯︰「沒有你，沒有重新開始的MIRROR，感謝你為我們做的一切。」

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