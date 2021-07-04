陳自瑤勝出《識貨》獲封綜藝一姐 王祖藍：佢黐鬚選港男分分鐘奪冠

【明報專訊】陳自瑤繼早前在《好聲好戲》奪得總冠軍人氣急升後，近日再參加另一節目《識貨》，前晚總決賽，她撼贏勁敵黎諾懿成為「帶貨王」。陳自瑤在參賽初期曾自覺表現欠佳落淚，之後逐漸有明顯進步，亦深得現場嘉賓喜愛，前晚有過半數嘉賓願意將靚貨交給她銷售，結果做出銷售額佳績，她全程笑容滿面，洗脫喊包之名，經歷困難及考驗才贏得冠軍。在場者都替她開心，祝賀她及送抱。

黎諾懿封陳自瑤做「綜藝一姐」，無綫首席創意官王祖藍笑陳自瑤行運一條龍，提議她下一步可以考慮挑戰視后，甚至可能選港男，王祖藍笑說：「我真的有想過為她搞番港男選舉，她黐鬚出來選，分分鐘可能贏冠軍。」還稱對方近期曝光率過高，要考慮將她掟入雪櫃。黎諾懿聞言贊成，說陳自瑤會得到新體驗，令陳自瑤哭笑不得，作狀要打兩人。

「同自己講以後不再喊」

黎諾懿之後讚陳自瑤贏得有道理：「她真的好勤力，大家有眼見。剛才我們食飯，她依然好勤力記資料。」陳自瑤則說想學習黎諾懿的從容，覺得今次勝出全靠一班《識貨》戰友支持。她今次未有激動落淚，她說：「自從第一次錄影喊完後，我同自己講，以後不會再喊㗎喇。」王祖藍宣布《識貨》極有機會開拍第二季。

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