以0.4分險勝嚴楚翹 《造美人》楊芷羚成雙料冠軍

【明報專訊】ViuTV另類選美節目《造美人》昨晚播映總決賽，由「黑馬」楊芷羚（Stella）勝出成總冠軍兼獲「突破原美大獎」，嚴楚翹（Ice）則奪得「內在美人大獎」。楊芷羚現年27歲，職業「直播主」，參賽時最不滿意自己的身形，想減雙下巴、包包面與減肥，公開承認下巴與面曾打肉毒桿菌。她成雙料冠軍，獲獎金獎品達34萬元。

《造美人》決賽比賽項目有異於一般選美，第一個環節「驗收改造成果」將參賽者接受訓練前後作比較，由評判評頭品足，她們的成績也獲得評判認可。其中劉兆汶（AB）因為在第二次考驗營的活動中受傷，她要撐拐杖上台，獲得全場鼓勵的掌聲。由於AB受傷，故第二個環節運動比賽，她未能參加，評分上輸蝕，但她不認同自己是陪跑，只是讓賽，表現自信。還有臨場受傷的是陳芊妤（Ann），工作人員為她療傷後繼續比賽，鬥志可嘉。

泳裝環節有「洋葱」

第二個運動比賽項目分別有「波比跳Battle」，Shweta、Ice及Semi展示努力練成的腹肌，又安排參賽者中歡喜冤家；最大隻的Stella跟最嬌小的Kathy以腰力拔河。泳裝環節沒有問答，由佳麗讚自己好靚，表現自信的安排有「洋葱」，有佳麗忍不住淚水，更感動評判也眼濕濕。

「公主組」全軍覆沒

最後Stella獲450.9分，以0.4分之微險勝Ice獲總冠軍，Ice獲450.5的成績排第二，參賽時被指似營養不良的Ann成績排第三。節目初選時參加者分「公主組」與「平民組」，前者被認為是大熱門，結果「公主組」在決賽全軍覆沒。

評判葉翠翠讚Stella最靚

大會評判葉翠翠接受《明報》電話訪問，她大讚晉身決賽8名參賽者也是大變身，比初賽時漂亮。問她Stella勝出是否爆冷？葉翠翠稱Stella與Ice也是她給最高分的，她對Stella最深印象是初選時比較肥，當時她解釋因為做網上直播，只注重樣子與上半身，故坐圍較大，決賽當晚她在舞台上特別Sharp，是最靚的一個；至於Ice也令人眼前一亮，她記得Ice欠自信，但3個月後幾乎認不出她，誤以為是模特兒，因為她變得更自信。她再讚一班佳麗的轉變是努力付出的成果。

娛樂組