炎明熹 鍾柔美 姚焯菲 台上競爭台下友誼第一 聲夢3女欲組團闖樂壇

炎明熹（左起）、鍾柔美及姚焯菲是《聲夢傳奇》人氣學員，3人有興趣組女團，並不忘已出局的好友詹天文（圓圖），希望她也加盟。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】無綫真人騷選秀節目《聲夢傳奇》3名風格不一的「人氣女學員」跑出，攻陷網民的心。16歲炎明熹（Gigi）自亮相以來，憑超班唱功一直被視為頂頭大熱；14歲姚焯菲（Chantel）翻唱《戀愛預告》後爆紅，人氣直迫Gigi；至於同樣14歲的鍾柔美（Yumi），有過百次比賽經驗也愈戰愈勇，跳唱《心急人上》令人眼前一亮。3名小妮子在台上是競爭對手，但台下相當老友，在追逐歌手夢的跑道上互相鼓勵、扶持，坦言友誼勝過一切。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

Gigi被取笑傻頭傻腦

Gigi、Chantel和Yumi分別給觀眾「型格」、「甜美」和「活潑」的感覺，雖然她們年紀細細，但人氣強勁，而且觀眾緣甚佳。Gigi參賽以來一直被視為頂頭大熱，翻唱林憶蓮的《沒有你還是愛你》至今仍令網民津津樂道，看好她未來去到天后級。她對此表示既有壓力，亦是動力；壓力是不想辜負大家期望，不斷想做得更好，開心是觀眾把她看到這個位置，她會繼續努力。

在台上唱歌時充滿自信兼個性十足的Gigi，自言私下性格並非如此，Yumi和Chantel取笑她平時傻頭傻腦，愛搞笑，但一上台即「上身」。談到獲封「火星女神」，Gigi雖不明此稱號何解，但多謝大家喜歡她的性格和言行，「女神」二字倒有點受不起。

Chantel鏡頭後癲喪

聲線與樣子同樣甜美的Chantel，被Yumi以癲、喪來形容鏡頭後的性格，Gigi解釋因Chantel玩遊戲時非常投入。談到憑一曲《戀愛預告》爆紅，網上點擊率至今已衝破310萬，有網民留言稱聽她唱這首歌感覺「初戀回憶返晒嚟」，Chantel事前完全沒想到，當初純粹覺得首歌適合她唱，開心獲大家支持及愛惜。由於是次演出成功，亦增加她往後的壓力，靠努力令她不斷進步，「我去年才開始學唱歌，都擔心會輸蝕，Gigi和Yumi唱功已很好，所以我要付出雙倍努力」。

Yumi面對強敵平常心

又跳又唱令人眼前一亮的Yumi，自言最初未找到最適合自己的風格，所以稍有失準，後來發現跳唱可以是自己的強項。面對兩名強敵，她抱平常心，總之會盡全力，其他不多想。童星出身的Yumi自細喜歡表演，7歲便報名家燕媽媽藝術中心學藝，身經百戰的她，不能忽視。對於樣貌被指似鍾嘉欣？Yumi說未跟對方合作過，但很開心大家覺得她有對方影子。

相信能兼顧唱歌與學業

由素人搖身一變成為全城焦點，3名年僅10多歲的小妹妹起初很不習慣被關注，現已適應。Gigi稱現時落街吃飯會被認出要求合照，這種感覺是開心的，多了人認識自己。

至於面對苛刻的抨擊，她自言幸好記性差，很快便會忘記。Chantel則表示最初都會想看別人對她的看法，更曾因被批是眾參賽者中唱得差的一位而不開心，但現在學懂分辨留言，加上她們很忙，無多餘時間想其他，寧願將專注力放在練歌和學業上。Yumi自言也會好奇心作祟，忍不住看別人對自己的評語，當然有好有壞，但家人對她說，只要做好自己便可，如果大壓力她會選擇睡覺。

由於年紀輕，不少人會說「不如讀好書再發明星夢」？3名女生異口同聲表示絕不會放棄學業，而且放首位，會做好功課，溫好書再去唱歌。Chantel稱早前要應付考試，趁排練空檔溫書，兩者是可以並存的。Yumi直言學業很重要，最緊要把時間管理好。Gigi則有信心能兩者兼顧，老師也非常支持她。

組團不忘出局Windy

經過連番惡鬥，比賽已進入決戰階段，3人心情一樣，既緊張又興奮，興奮來到這個階段，但亦緊張自己表現。Gigi坦言不能再有任何出錯。Yumi希望在台上留低最好的表演，會全力以赴。Chantel則感少許不開心，大家連月來一起練習，比賽完結後可能會少了機會見面，所以不捨得。

冠軍只得一個，3名小妹妹坦言友情重要過一切，不會因賽果影響友誼，「我們未比賽前，連同Windy（詹天文）已很老友，那種感覺是永遠都一起進步，做不到敵人」。不過若硬要她們揀，Chantel和Yumi皆看好Gigi，覺得對方聲線出眾，一開聲便知是她。Gigi謙稱每名學員各有特色，機會均等。她們也明言想往歌唱事業發展。對於有網民提議他們組女團出道，3人均感興趣，也不忘加上已被淘汰的Windy（詹天文），可見大家感情要好。

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