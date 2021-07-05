《聲夢》師生唱東奧主題曲 泳兒不擔心與「歌神」張學友比較

泳兒昨日與《聲夢傳奇》學員拍攝東京奧運主題曲MV，她稱不擔心跟張學友主唱的版本比較。（攝影：鍾偉茵）

文凱婷（左）和孫漢霖（右）否認拍拖，但不排除將來有發展機會。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】《聲夢傳奇》導師泳兒和王灝兒（JW），昨日聯同炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）等15名學員於電視城為TVB東京奧運主題曲《奪金》拍攝MV，眾人穿上運動裝展現活力一面。

談到張學友為有線電視獻唱奧運主題曲，笑指他們挑戰歌神，泳兒表示奧運是值得大家一起慶祝的盛事，不同年代的歌手都可以參與，百花齊放，故不存在挑戰，也不擔心比較；大家曲風亦不同，能參與唱奧運主題曲很開心，而且跟一班學員拍MV，感覺年輕不少。

Chantel稱CFO父不介意被起底

日前Chantel爸爸被「起底」，任投資公司首席財務官（CFO）及常務董事，網民大讚他外形俊朗。Chantel多謝大家關心，稱父親不介意被起底，但希望大家將焦點集中在她唱歌方面，「我每次比賽爸爸都會來看，總決賽當晚他都會來打氣。（會否考慮叫爸爸伴舞？）爸爸不太喜歡跳舞，但知他會同朋友去唱K， 我應該都是遺傳他。我們很少合唱，希望之後有機會」。

Gigi因聲帶受損，前晚播出一集獻唱《吻別》時失準。她坦言對當晚表現感失望，不想面對教她和對她好的人。看了中醫後，現已好轉，醫生說她聲帶只是有些勞損，幸沒太大影響，會多飲蜂蜜水和少說話來養聲。

兩對學員傳緋聞 只認好友

冼靖峰（Archie）和詹天文（Windy），以及文凱婷（Aeren）與孫漢霖（火雞）傳出戀情。冼靖峰日前接受《明報》訪問時稱與Windy是好朋友，大家同隊又是同一唱歌老師，承認很欣賞對方，也擔心緋聞會影響比賽，但不會讓自己分心。

文凱婷與孫漢霖被「奶爸」李克勤踢爆「撻着」，他們異口同聲否認戀情，稱只是美麗的誤會，可能大家同一隊，加上年紀相若話題多，才令大家有錯覺。二人聲稱現時單身，又互讚對方好，不排除日後有發展可能。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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