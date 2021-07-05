綜藝齊首播 無綫真人騷曬高難度舞技 楊詩敏過檔ViuTV教生存演技

曾參加《全民造星III》的關嘉敏（右）是《盛‧舞者》的參賽者。（視頻截圖）

【明報專訊】ViuTV《調教你MIRROR》播完，無綫《識貨》也告一段落，兩台今晚同時有新節目播映。接MIRROR時段的是真人騷《生存演技派》，楊詩敏（蝦頭）與火火擔任主持，節目今年2月公開招募參加者，當時介紹：「人生就係一個大舞台，下下都需要演技！《生存演技派》決定幫你踏出第一步，教你做好每一場戲。幫到自己，又可以令人感覺良好，令關係更加好，民間影帝影后仲唔係你？」對象是二人一組，包括婆媳、上司下屬、老闆員工、父母子女、兄弟姊妹、夫妻、情侶。」

《生存》監製韋嘉華回應《明報》稱節目由火火與蝦頭教導學員，用演技融入生活，緩和人與人之間的衝突。她說：「他們以演技教大家學做戲同時，又打開封閉的自己，學習give and take，過程中有好多真感情爆發出來。」

拍opening困難重重

無綫10時半播映《盛‧舞者》首集opening介紹參賽者出場，以長達9分鐘在尖沙嘴海傍的拍攝狂舞片，參賽者施展渾身解數展現一字馬、凌空飛躍、倒立、後空翻、霹靂旋轉等多個高難度動作，事前多日籌備、排練。

方紹聰（奶仔）是參賽者之一，他透露拍攝當日困難重重，凌晨12點call time，凌晨3時開始綵排了20次。最辛苦攝製隊要記好多走位，團隊要抓緊早上6點至8點這段黃金時間搵位拍攝，跳到無力時，幕後仍然很專注，故大家也打起精神完成拍攝。

娛樂組