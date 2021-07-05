開金口被讚超班 網民稱「樂壇欠ViuTV一哥交代」 強尼唱歌為興趣 無意撈過界

強尼無論在《造美人》演出（上圖）或是與ERROR成員肥仔及黃劍文合唱（下圖），都被讚唱功超班。

【明報專訊】強尼被冠以「ViuTV一哥」之名，於選美真人騷《造美人》身兼主持、評判、人生教練及表演嘉賓獻唱，不止網民激讚，更被導演兼主持人劉翁形容為「真正最接近神嘅男人」。近日強尼還獲邀上KB（李健宏）及黃丹儀網上音樂節目大展歌喉，吸引周慧敏留言大表鍾意，不少網民激讚強尼唱功超班，還指「樂壇欠強尼一個交代」。 記者：林祖傑

對於被劉翁形容為「真正最接近神嘅男人」，強尼接受《明報》訪問時大讚劉翁so sweet，還風趣地以「hashtag切忌認真睇」回應。他稱於《造美人》總決賽獻sing全是監製曾昭隆主意，並說：「如果大家受落，我當然開心啦。其實我也不算是表演嘉賓，只是監製想在每個環節參賽者可以展現多些不同面貌給大家看，才安排娟姐（練美娟）及Shirley（沈殷怡 ）跳舞，我就唱歌，陪伴參賽者，監製事前有問過我想不想唱，我都是答無問題的。」

在網台唱歌又被讚，強尼稱與肥仔及黃劍文是好朋友，難得獲邀請一齊玩音樂，他強調：「我不是想撈過界，唱歌純粹興趣而已，有機會咪唱，冇話想走去唱歌，基本上有什麼工作我都會照做。」

周慧敏留言讚感動

強尼、肥仔及黃劍文於音樂節目《Music Panda》擔任嘉賓的一集，上線一日觀看數字已逾10萬，他們合唱《全民造星》主題曲《前傳》，連周慧敏也留言：「支持，好鍾意3位唱《前傳》，特別有意思，聽到有點感動！」

強尼於節目也被問到是否想殺入樂壇和MIRROR鬥？他笑稱：「得到大家讚美和喜歡是非常開心。以前覺得可以做主持已經大滿足，現在心態又不同，有好多朋友撐，好多人留意ViuTV節目，有責任去保住香港電視文化，做廣東話節目畀香港人睇，我們要一直有廣東歌、廣東話節目這個大使命同責任。」

ERROR曾為錢不和

肥仔在節目中扮郭富城及193（郭嘉駿）唱歌，十分搞笑，他笑稱ERROR隊友什麼都講數字，更曾因而不和，他說：「都係錢作怪，其實應該係數字作怪，保錡、193很緊張數字，見到收看率低就會覺得浪費時間，努力做完冇人睇，其實都係顯示我們認真的一面。」

古巨基太太疫下為藝人拓出路

另外，製作《Music Panda》的網上平台「ChillGOOD TV」的幕後老闆是古巨基太太Lorraine（陳英雪），她與拍檔合資8位數開設該平台及成立經理人公司，一口氣簽了孫慧雪、關心妍及楊詩敏等藝人。Lorraine被傳媒問到是否老公打本開網台，她說︰「兩公婆嘅錢邊分得咁清。」