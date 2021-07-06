林家謙演出《拉闊》拒跳唱 Tyson Yoshi自爆是Twins粉絲

【明報專訊】MIRROR成員姜濤與柳應廷（Jer）、林家謙及R&B歌手Tyson Yoshi昨日齊集亞洲國際博覽館，出席9月舉行的商台《拉闊音樂會》記者會。姜濤、Jer齊稱歌單仍未定，後者透露大會安排4人跳唱，已問過林家謙，對方沒有問題；林家謙第一時間否認跳唱，「佢想啫，我唱輕快歌都係站着唱」。他與Tyson Yoshi均表示與人氣爆燈的MIRROR成員合作感榮幸，沒有壓力。

姜濤怕騷肌：可以露鎖骨

問姜濤及Jer到時會否騷肌？姜濤說：「我驚啲人走晒！如果有這個能力我會的，可以露吓鎖骨。」對於被指惜身？姜濤說：「怕嚇親大家，為了大家眼睛着想。」Jer表示無論騷與不騷都要操體能，即被姜濤踢爆仍不停食。Jer解釋：「我通常開騷前兩個禮拜先準備。」

Tyson Yoshi自爆讀小學2年級時有睇Twins的《拉闊音樂會》，當年是Twins粉絲，特別喜歡阿Sa（蔡卓妍），但入行至今仍未見過對方。可希望與Twins合作？他表示一切隨緣，相信見到對方只會識得「嘩」。他表示月尾生日前夕會推出新歌，生日當天會跟家人及女友一起食飯慶祝。

記者：林祖傑