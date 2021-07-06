盧瀚霆明出新歌賀26歲生日 粉絲為偶像辦展覽應援

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）明天（7日）26歲生日，他昨日在社交平台宣布生日當天推出新歌《不可愛教主》，這亦是其主演的熱播劇集《大叔的愛》片尾曲；Anson Lo還分享一張抱住狗狗的合照，笑容滿面的他更不經意曬麒麟臂，他寫道：「你和我，是可愛還是不可愛？」惹來MIRROR隊友留言，其中呂爵安（Edan）就說自己「已愛」。

「神徒」或再租廣告燈箱造勢

一班「神徒」則為「教主」Anson Lo準備了連串的生日應援，除了租下尖沙嘴碼頭近五支旗桿位置的巨型廣告牌，還於7月4日至7日在Anson Lo經常使用的排舞室搞了一個名為「Stand By You」的展覽，由於不是公開展覽，故入場人數有限額；場內有不少教主的靚仔相及打卡位，也有慶生主題紀念品發售，包括耳環、口罩香薰夾、cap帽、漁夫帽、雨傘與購物袋等。據負責人Annie表示，Anson Lo正日生日當天，後援會沒特別慶祝活動；但知道教主推出新歌，或考慮租廣告燈箱為他造勢。至於Anson Lo會否現身展覽，她表示要視乎對方的經理人能否安排。

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