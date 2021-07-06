28候選港姐登場服飾欠「睇頭」 大熱陳聖瑜梁凱晴減肥 激鬥關楓馨

馬嘉希（左）覺得不需要很瘦，健康最緊要，27歲梁菁琳（右）是其中一個「高齡」佳麗。（攝影：鍾偉茵）

梁允瑜未因流出爆粗片而失自信，承諾會做得更好，莫韻諰不時在社交網貼水著相（右圖），強調非賣弄性感。

【明報專訊】《2021香港小姐競選》28名入圍佳麗昨日聯同其中4名港姐導師曹敏莉、向海嵐、劉倩婷及張嘉兒，於尖沙嘴首晤傳媒。經過連番改造，眾佳麗給人耳目一新感覺，惟服飾稍欠「睇頭」。被視為大熱的「星二代」關楓馨、陳聖瑜、梁凱晴及王嫿嫿與戴佳敏發揮穩定，相信將會有連番惡鬥。藝人麥翠嫻的24歲女兒龔敏晴，以及林作母親王莉妮提名的19歲契女霍穎璇，則無得留低。另外，今屆無海外佳麗入圍。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

26歲碩士畢業的關楓馨，挾「星二代」身分參選成焦點，她表示無壓力，盡力做好自己，父親關禮傑也無壓力，並說：「他都是做回爸爸角色，支持我，叫我努力訓練，享受過程。」

關楓馨稱全身都要keep fit，保持最好狀態。問為何選擇今年才參選？她解釋參選是想攞多些經驗，學習多一點，自覺現時比以前成熟，心理上也做好準備，亦是最後機會趕上「尾班車」。她更辭去教英文的工作參選，直認有機會也希望入行。

被視大熱抱平常心

兩名熱門佳麗陳聖瑜與梁凱晴一同受訪，問如何備戰？陳聖瑜表示要積極做運動應付水著環節，談到她的社交平台有不少水著相，應對身形甚有信心，她說：「硬照和影片始終不同，會盡量吃少一點減肚腩，讓身體線條好看些。」

梁凱晴認同首要減肥，她說：「尤其是手臂的肌肉，很多人都說我大隻，一向都有做運動和跳中國舞，還要練習行catwalk和笑多一點。」對於被視為大熱，兩人都說抱平常心，梁凱晴透露因無法兼顧，為參選辭掉了市場推廣的工作。

王嫿嫿戴佳敏惡補廣東話

王嫿嫿和戴佳敏同樣不諳廣東話，她們都認為比較輸蝕，故現時分別找老師惡補廣東話。記者提議樣貌甜美的王嫿嫿，找個香港男友有助學習廣東話？她自爆現時有兩個追求者，但想專注參選。曾於北京電影學院讀表演的她，來港8個月升讀碩士，趁暑假參選。戴佳敏則剛碩士畢業，為挑戰自己而參選。

爆粗梁允瑜信心爆棚

同被封狂野佳麗的梁允瑜和莫韻諰，前者早前流出爆粗鬧前度片段，問可擔心影響比賽？她說：「過去了就不會care，每個人都有犯錯的時候。（不擔心被定形？）在每個時候有不同的事情發生、有不同的形象，都是應該的。既然參選就一定有信心，往後會在幕前做好自己。」

莫韻諰的社交網有不少火辣泳照，她解釋不是火辣，只是在沙灘玩水上活動的照片，是陽光與海灘，非賣弄性感，對自己充滿信心。

馬祖雁王嘉慧擁高學歷

今年有不少高學歷佳麗，當中馬祖雁畢業於英國劍橋大學工商管理學碩士，較為標青，她表示參選並非受師姐麥明詩影響，也不認識對方，但覺得師姐是出色的香港小姐，會以對方為榜樣。

王嘉慧擁有香港中文大學碩士學位，但她不覺得學歷對參選有幫助，反而之前做過模特兒，面對鏡頭有着數，現時會努力keep fit，希望操練腹肌。

馬嘉希微胖 梁菁琳捱得

擁有古銅膚色的馬嘉希和27歲「高齡」的梁菁琳，外貌不算突出，但二人對參選皆有信心。對於身形微胖？馬嘉希表示會做運動，但自覺不需要是最瘦，健康最緊要。

梁菁琳透露在海外從事獸醫，一直以來沒計劃參選，是早前回港探親時獲家人鼓勵，所以今次是一個美麗的意外，雖然比賽辛苦，但她自認捱得，不怕。

曹敏莉貼士：最緊要笑

大會統籌經理何小慧及項目統籌顧問鍾子綸透露，稍後會安排佳麗到酒店入營接受訓練，曹敏莉、向海嵐、劉倩婷及張嘉兒等港姐會以導師身分參與，規模會比往年大，準決賽將於8月22日在電視城舉行，此前會有一輪淘汰，但人數未定，決賽暫定9月5日。會否移師紅館舉行？何小慧直認已入紙申請，要視乎紅館檔期，不過會有多手準備。

曹敏莉和劉倩婷表示會指導佳麗，她們的角色不是揀冠軍，是通過兩個月時間，將28名佳麗最好的方面展示出來。問到有何貼士給予一班師妹？曹敏莉說：「最緊要保持笑容，就算辛苦都要笑。」

劉倩婷稱這是長久戰，建議佳麗要多喝水，爭取時間休息，以及準備好自己。雖然兩人都要兼顧湊小朋友，但都很開心能參與，並讚一眾師妹學歷高，擁有模特兒身材，美貌與智慧並重。

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