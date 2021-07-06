林明禎為趙善恆獻出第一次 ToNick下個目標登紅館

【明報專訊】樂隊ToNick前晚在九展舉行演唱會尾場，觀眾反應熱烈，幾乎企足全場，主音趙善恆（恆仔）激勵大家無論世界有幾差、幾衰，大家都不要認輸，繼續行落去，並透露ToNick有計劃進軍紅館。

ToNick請來周國賢與「大馬女神」林明禎擔任嘉賓，兩人與恆仔合唱《長相廝守》掀起全晚高潮。林明禎表示從馬來西亞來港參與演唱會，也是她首次做嘉賓，並說：「我很多第一次都是獻給了恆仔，請小花（恆仔女友譚杏藍）不要介意，不是那個『第一次』。」林明禎感謝恆仔信任，找她拍電影《救殭清道夫》，有機會讓港人認識她。她隨後「騎劫」ToNick主場，趁機宣傳其明年上映的賀歲片，場面搞笑。

周國賢感激恆仔邀拍戲

林明禎落台後，恆仔和周國賢合唱《時間的初衷》和《不敵》。恆仔表示與周國賢拍完《一秒拳王》後成為好兄弟，希望能一起開騷，觀眾即時叫好。周國賢又多謝恆仔找他拍電影，為香港人提供力量，在獻唱《不敵》時，他大聲高呼：「永遠都不要忘記自己來自哪裏，出生地在哪裏，如有人同你講三角形或正方形，但你見到圓形，就要大聲講出來是圓形。」台下即報以熱烈歡呼聲。

「去更大舞台才脫褲」

演唱會尾聲，恆仔有感而發，哽咽說：「真的不知有什麼可以講、有什麼不可以講，但上到台就想跟大家講些話，這兩年真的不易過，我們都經歷很多不知怎麼辦和高低的時候，幸好我們沒放棄，今日仍能站在這裏表演給大家看，大家都不要放棄，受傷可以休息再出發。」恆仔在encore時即興脫去上衣送給粉絲，有粉絲大嗌除褲，恆仔笑言去更大的舞台才脫。ToNick最後以一曲《T.O.N.I.C.K.》為演唱會畫上句號。ToNick完騷受訪，直認開兩場不夠喉，但今次是很好的經驗，也盡了全力演出。下個目標紅館？ToNick稱計劃中，希望大家一起集氣，相信有信念便能成事。

記者：陳釗