【開箱】《極地冰劫》 天災雖可怕 人禍更可惡

里安納遜（右）等人參與救援行動，卻因天災人禍，導致損兵折將，結局相當慘烈。

【明報專訊】由《逃出魔幻紀：叢林挑機》編劇尊尼芬漢斯利（Jonathan Hensleigh）自編自導、《救參96小時》里安納遜（Liam Neeson）主演動作片《極地冰劫》（The Ice Road），上月25日透過影視串流平台Netflix在北美地區上架，同日香港觀眾卻要付費入場收看，對於本地Netflix用戶來說，到底應該慶幸還是呻笨？

里安納遜續演打不死角色

現年69歲的里安納遜，自從拍罷《救參96小時》後，贏得「史上最強老爸」美譽，隨着系列結束，光環逐漸暗淡，而他的英雄形象，亦逐漸被《追命列車》、《末路狂盜》等爛片燃燒殆盡。新片《極地冰劫》貫徹其打不死的角色設定，本來毫無新意，但選在北極光下的加拿大曼尼托巴實景拍攝，總算帶來新鮮感，為電影加分。

故事講述里安納遜飾演北美洲貨櫃車司機Mike，明知在冰封的極地行駛，沿途危機四伏，被稱為「自殺式任務」亦在所不計，只為照顧患有創傷後遺症的退伍軍人兄弟Gurty，生活本已艱苦，後因打傷一名嘲笑其兄弟的司機而遭解僱，前路更加彷徨。

同日有人把北極圈內鑽石礦洞的甲烷探測器關掉，結果發生爆炸，造成8死26人失蹤的嚴重事故，政府收到通知後，派員組織救援隊伍，運送物資到場救災，卻因陸路運輸季節已過，大部分司機都已休假，《22世紀殺人網絡》男星羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）扮演領隊Goldenrod，臨時徵召Mike兄弟加盟，雜牌軍火速上路。

可惜天氣不似預期，路程剛過一半，領隊率先墮入冰河；隨行的保險公司職員Varnay原來暗懷鬼胎，先離間Mike與同行女司機Tantoo關係，誣衊女方在汽油中混合雜質，待Gurty把她綁起後，再把Mike困在貨櫃箱內，然後自行開車離去，藉此揭開礦場高層企圖騙取巨額保險金，不惜阻撓救援行動，旨在說明「天災可怕，人禍可惡」的道理，放諸四海皆宜。

奸角搶鏡表面似弱者

為了保護兄弟安全，里安納遜由「最強老爸」變身「最強大佬」，一邊對付壞蛋，一邊跟惡劣環境搏鬥，電影中段接連出現飛車、爆炸、斷橋、風暴、雪崩等場面，不難令人聯想起《狂野時速》、《新鐵金剛》等經典動作片，雖說官能刺激十足，但同時亦淡化了救援情節，無暇理會被困礦洞的26條寶貴生命，此消彼長。

全片在加拿大北部實地取景，里安納遜等演員亦在開鏡前先學習駕駛貨櫃車，務求以紀錄片拍攝方式，令畫面更逼真。遺憾的是，隨着飛車甚至槍戰場面愈拍愈誇張，電影前半部分刻意營造的真實感，已經蕩然無存。

值得一提的是，《吸血鬼獵人：林肯》男星班哲文獲加（Benjamin Walker）扮演奸角Varnay相當搶鏡，初登場的他貌似弱不禁風，經常遭Tantoo「黑面」亦不敢反抗，事實是超級難纏的殺手，Mike等人出盡法寶，依然難逃他的追殺，最後損兵折將，他卻絲毫無恙，幾乎令人誤以為他就是《未來戰士2》的液態金屬機械人T-1000。

上映日期：6月25日