曾患直腸癌割除11厘米腫瘤 54歲林利拍廣告突不適召白車送院

【明報專訊】54歲林利昨日為健康產品拍攝廣告，休息時突然感到身體不適，急召白車送院。林利神志清醒，但沒有透露有何不適，入院經檢查沒有大礙，已即日出院，並親自向傳媒報平安，透露已回家休息，叫大家不用擔心，但仍沒有透露不適的原因。

記者：柯美

林利昨日在牛頭角為健康產品拍攝全新一輯廣告，有關方面安排傳媒於下午1時15分探班；約1時，傳媒接獲通知，稱林利因身體不適取消活動。傳媒到場了解，白車已到場等候，之後見林利坐在擔架牀由救護員推上車。戴cap帽的林利低頭不語，但神志清醒，還在擔架牀上看手機。他被送上白車後，並沒有即時開車，留在車廂內約10分鐘，估計是接受基本的檢查，隨後他由宣傳人員陪同下送院。

工作人員稱拍攝三四小時沒異樣

傳媒向在場工作人員了解林利被送院原因，眾人表示林利早上開工，拍攝坐着說話的輕鬆鏡頭，大約拍了三四小時，其間沒有異樣，甚為精神；約中午12時30分，林利休息期間突感身體不適，說有點不舒服，為安全起見，工作人員在林利同意下召白車送院檢查。問到林利有什麼不適？工作人員不願意代答，表示也不大清楚，稱林利只說身體不舒服。由於廣告只拍攝了一半，待林利康復才安排時間補拍。

出院報平安 沒透露不適原因

林利經檢查後已出院，且即時向傳媒報平安，並多謝大家關心，但沒透露為何入院，他只說：「今日拍廣告時身體有啲唔舒服，入院做咗檢查，證實沒大礙已經出院，𠵱家無事，大家不用擔心，我正在休息，謝謝大家關心。」

林利於2017年罹患第三期直腸癌，幸好發現及時，動手術將直徑11厘米的腫瘤割除，當時癌細胞未有擴散至淋巴，不用做電療及化療，大步檻過。手術後康復理想，林利在2018年4月全面復工，與邵氏簽5年合約。2019年，林利跟台灣女友陳貞均結婚，生活重回正軌；由於在港的母親年紀老邁，孝順仔林利要港、台兩邊走。

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