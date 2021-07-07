【開箱】《全裸監督2》 AV帝王慘敗是自作自受 還是時不我與

【明報專訊】影視串流平台Netflix原創日劇《全裸監督》首季大受歡迎，故事改編自人物傳記《全裸導演村西透傳》，講述被稱為「AV帝王」的成人電影導演村西透，如何在1980年代徹底改變日本成人電影產業的事迹。第2季剛於上月24日上架，延續上季劇情，《電車男》山田孝之扮演村西透，經歷人生大起大落，比起牀戲更引人入勝。

事業登峰然後滑落

上季講述「AV帝王」村西透的成長經過，1980年代發展色情產業，逐步成為「AV帝王」。第2季由1990年開始，村西透成名後事業登上頂峰，最後卻失敗收場。

村西透成功捧紅AV女優黑木香（森田望智飾）後，每日忙於拍戲，不時接受媒體訪問，致力推廣成人電影，身為女友的黑木香亦站在同一陣線，經常出入電視台，發表大膽言論。

村西透為了把AV產業發揚光大，一度參選議員，更帶着黑木香高調宣傳，成功掀起話題，同時惹來反對聲音，並遭警員武井道郎（Lily Franky飾）盯上。村西透涉嫌聘用未成年少女拍攝成人電影，但他不以為然，認為賄賂警方就能解決問題。

雖然公司業務蒸蒸日上，可是村西透的生意拍檔、藍寶石影業社長川田研二（玉山鐵二飾）卻感不安，覺得村西透作品質素每况愈下，難復當年之勇。另一方面，村西透得悉日本開始發展衛星電視，希望藉此實現把成人電影推向全世界的夢想。為了增加收入，村西透只顧銷情不理質素，最終與川田研二鬧翻，村西透帶頭離開，創立新公司鑽石影業。

村西透積極游說衛星公司社長海野晃一（伊原剛志飾），讓他購入衛星頻道，但遭對方以他有案底為由拒絕合作。村西透聽從助手小向武（渡邊大知飾）建議，向宗教頻道埋手，豪花20億日圓購入相關衛星設備，並獲衛星公司幕後大老闆支持，終於成功「登陸衛星」。

村西透忙於拍攝衛星頻道的頭炮作品，因此忽略黑木香感受。她一直等待村西透為她執導新作，卻因新秀千葉美雪（恒松祐里飾）出現而失寵。後者擁有清純外表，成功吸引村西透注意，加上他坦承無法拍出超越當年的代表作，黑木香只好黯然離去。

走得太快跌得更急

成人電影頻道開播未幾，公司因斥巨資購入衛星設備，導致周轉不靈，無法支付薪金及製作費，加上日本經濟泡沫爆破，銀行拒絕融資，村西透被迫借高利貸。都說禍不單行，助手小向武串通會計女職員，盜取公司資金後失蹤。村西透跌落人生谷底，公司倒閉復遭黑道討債，更連累昔日拍檔川田研二及荒井敏（滿島真之介飾）慘遭黑幫逼害。

相比上季講述村西透的奮鬥史，今季着重分析他的性格優劣，究竟他是商業奇才？還是硬將個人思想強加別人身上的獨裁者？當有人反對他的構想時，他會一直反駁；他想獲得別人認同時，便會落力游說，像個死纏爛打的推銷員，例如他為賺錢，非法出售無打格的成人電影，但他辯稱此舉將會領導潮流。當別人認為不該投資衛星電視，他卻說這是未來趨勢。

其實村西透對於衛星電視的期望並沒有錯，失敗只是時不與我，他想走在時代尖端，卻因跑得太快而遭滑鐵盧。從另一角度看，如果他肯聽取別人意見，循序漸進發展衛星頻道，便不會落得如此悲慘下場。

思想正面敗部復活

雖說村西透人生大起大落，幸好思想正面，即使走投無路，從未想過輕生。今季尾聲講到他在公司倒閉後，與千葉美雪結婚生子。最後一幕他對着鏡頭說：「想死的時候不妨往下看，在更底層還有我。」藉此鼓勵身處谷底，感到絕望的人們。據悉，現實中的村西透還清債務後，就算患上重病但奇蹟生還，才有機會轉型做作家。

飾演村西透的山田孝之，引領着整部劇集，演技非常出色，可算是從影代表作，雖然同劇有不少實力派演員，包括扮演黑幫大佬的國村隼、警員Lily Franky，仍難以搶去他的風頭。值得一提的是，《全裸監督2》性愛場面並不多，主要集中在首兩集，其餘都是敘事模式，「養眼度」大減，「睇肉」觀眾要有心理準備。