MIRROR四子chok爆冧逾百粉絲 張文采自認鏡粉最愛AK

【明報專訊】男團MIRROR人氣爆燈，每次有成員出席活動都出現墟冚場面，昨日楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong，AK）、柳應廷（Jer）及邱士縉（Stanley）現身尖沙嘴出席化妝品牌活動，吸引過百粉絲撐場，當中有身穿校服的女學生。當穿上全黑秋冬服飾的4子到場時，邊行邊跟粉絲揮手，又拿着粉盒chok爆擺甫士拍照；其間Jer一時嘟嘴賣萌，一時挨住Stanley膊頭，同樣惹來粉絲尖叫。他們逗留約個多小時便離開，尾聲更識做走近粉絲拍照。

另一方面，無綫前女主播張文采在社交平台貼上跟MIRROR海報的合照，相中她指着AK，自爆最喜歡對方，連電話牆紙都是AK。張文采留言表示日前在一間夾公仔店看到MIRROR海報，身為「鏡粉」的她立即衝入舖內自拍，老公企在她身旁攝入鏡，她忍不住對老公說：「我自己影呀，唔係同你影。」老公聞言無奈走開。張文采又稱近來有留意facebook的MIRROR關注組，「我好記得入面有一個老公講，佢同佢老婆同個仔喺街咁啱撞到姜濤，佢老婆二話不說就跑去跟住佢，我老公問我如果喺街見到姜濤，我會唔會咁做？我話梗係會啦，你諗都唔使諗」。有網民留言問張文采丈夫是否也加入了該關注組，張文采稱老公也很鍾意MIRROR。

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