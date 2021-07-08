鄭欣宜自覺未夠班擔任《全民造星IV》導師

【明報專訊】許廷鏗和鄭欣宜昨日以一對新人姿態到上環出席活動，欣宜坦言恨結婚 ，稱如果找到像許廷鏗那麼好的男仔便結婚，並指現在有很多追求者，十隻手指數不完，但沒有一個有機會可以發展，又說許廷鏗不介紹男仔給她。許廷鏗覺得客戶好夠膽，搵他和欣宜以結婚為主題出席活動，因他們一直以姊弟和兄妹相稱，笑言見欣宜不停流汗，感受到結婚的壓力。欣宜爆許廷鏗亦好緊張，讀宣言時「食螺絲」，許廷鏗賣口乖說：「因為見到個新娘那麼美麗。」

欣宜不排除閃婚

欣宜表示遇到合適對象會閃婚，「平時工作已做騷，不想結婚也好似做騷」。許廷鏗則表示不會閃婚，會慢慢計劃。欣宜自言5月底生日，許廷鏗至今仍未抽空與她吃飯慶生。許廷鏗稱正日當天已約欣宜吃飯，但她約了朋友，欣宜說：「那麼遲搵我，當然已約朋友。」

鄭欣宜前晚錄影《勁歌金曲》，對於有網民提議ViuTV找她當《全民造星IV》導師？她說：「黐線，我自覺未夠班和道行，搞掂好自己先。我剛轉唱片公司，想專心做好今年的計劃。我本身說話不叻，還要我去點評一班落力演出的參賽者，我真的不捨得，覺得很mean、很殘忍。」不過找她擔任嘉賓唱歌或評判則無任歡迎。

記者：柯美、陳釗