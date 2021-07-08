抗癌後聽力降 張達明戴助聽器提升專注力

【明報專訊】張達明昨日以「鼻咽癌教育大使」身分到灣仔出席分享會，喚醒大眾對鼻咽癌的關注，並分享其患癌經歷。達明憶述得知患癌時，跌落人生谷底，且思緒混亂，他自爆：「當時除了上網查此病離世百分比外，還去找哪裏買骨灰龕比較便宜，但後來發現這些做法都是錯的。」達明鼓勵有癌症的朋友不要放棄，好像他康復後才奪金像獎最佳男配角和當上監製，治療後也可繼續前行。

達明受訪時表示病症影響他的聽力，現時右耳得六成聽力，左耳有八成，每當聽不到的時候便要到醫院「通耳膜」抽走膿水。早前他觀賞舞台劇，為了聽清楚內容有更深的感受，特意買了助聽器。

為角色增磅

見達明精神面貌不俗，他說之前為電影《七人樂隊》增肥，因片中擔任其中一個男主角，難得跟徐克導演合作，他說：「我拍電影時還是瘦瘦哋得117磅，現在121磅，離目標還欠7磅，要繼續加油，其餘日常生活已回復正常，但盡量不太夜瞓。」

談到日前度過了57歲生日，達明說兒子在英國讀書未能回港，最開心見到女兒長大，父女吃飯慶祝，囡囡送了一副畫作給他。也有不少朋友約他食飯，但由於限聚令，大家要分枱食不夠盡興，待疫情過後，大家再聚。

記者：陳釗