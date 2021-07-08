資深演員夏玉麟不敵病魔離世 劉思希公布死訊

夏玉麟昨晨離世（上圖），劉思希（下圖）在社交網公布他的死訊。

【明報專訊】68歲資深演員夏玉麟2018年患肺癌四期，經兩年多治療，惟成效不大。劉思希曾與夏玉麟合演《愛‧回家之開心速遞》，知對方患病後關心慰問。上月劉思希在社交網透露夏玉麟病况轉差，無法自理，希望採用標靶藥，每月藥費大約4萬，希望大家給予捐助。

昨晚突然傳來夏玉麟病逝噩耗，劉思希在社交網透露夏玉麟昨晨離世消息，她留言：「夏玉麟先生已於今（昨）早8時50分安詳離世，衷心感謝所有熱心朋友，在他患病期間一直給予他的關懷及幫助，他在最後的日子中，在溫暖和愛中離世，祝願大家保重，特此公布。」

劉思希向傳媒表示夏玉麟約兩星期前跌倒，治療後情况反覆，近日陷入昏迷狀態。她稱夏玉麟在最後階段癌細胞入骨，發作時好痛，昏迷可能減輕一點痛楚。

夏玉麟入行40多年，1976年參加麗的第一期訓練班，當年張國榮是插班生，他們成為同學，在《甜甜廿四味》有對手戲；其後加入無綫，參演過不少劇集，包括《愛‧回家之開心速遞》、《使徒行者》等。

他2018年患上肺癌四期，患病期間被親友離棄，無力支付龐大醫藥費，要靠綜援度日。他曾在訪問中透露最後心願是可以捱耐些，以完成親自撰寫的自傳。夏玉麟單身沒子女，演戲多年是兼職，以前正職是教師。

娛樂組