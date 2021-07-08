蔡小蝶領軍招募《亞姐》 羅思雅撞爆鼻認微調變靚

2019港區冠軍羅思雅（左）與2020亞姐港區冠軍蔡小蝶（右）出席招募新一屆《亞姐》活動。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】《亞洲小姐競選2021》啟動禮昨日於大埔亞視廠舉行，2020亞姐港區冠軍蔡小蝶、最完美體態獎張可盈、網絡人氣獎林寶玉、2019港區冠軍羅思雅和季軍范莎莎、2018港區冠軍梁雪瑤出席招募靚女，亞視執行董事陳偉傑宣布今屆主題「美麗傳承」，現已接受17至28歲未婚女士報名，港區賽事定9月12日，亞洲賽區仍在計劃，總選12月舉行。

蔡小蝶被委任總選冠軍職務

去年《亞姐》總選受疫情影響取消，陳偉傑表示已委任港區冠軍蔡小蝶履行總選冠軍職務，蔡小蝶聞言笑問：「那我這情况，有冇獎金？」陳偉傑避談獎金，稱蔡小蝶得到好高榮譽，蔡小蝶只好微笑回應：「多謝。」

久未露面的羅思雅容貌有所改變，鼻子又高又直，與昔日大不同，她表示去年因仆倒，面撞尖物爆鼻受傷，加上跟亞視未滿約，因此退出參戰真人騷《全民造星III》，她說：「因為整親，當時好驚，後來眉心對落位置打咗少少嘢。（算不算整容？）不算，是微調，因為整親，想整番好。」

是否滿意微調後容貌？她說：「可以，總之不想再整親。」她已約滿亞視，至於會否參加《全民造星IV》爭取做女團成員機會，她說：「睇情况。」

記者：鍾一虹