康城影展 茱迪科士打獲頒終身成就獎 開幕片首映 阿當戴華室內吸煙

【明報專訊】第74屆康城影展香港時間昨日凌晨揭幕；受疫情影響，去年取消現場放映，今年總算稍微回復昔日熱鬧氣氛。康城史上首名黑人評審團主席史派克李（Spike Lee）率領評審現身開幕禮外，大會又把終身成就獎交到兩屆金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）手上；開幕兼競賽電影《Annette》，由《粉紅色的一生》瑪麗安歌迪雅（Marion Cotillard）伙拍《星戰》系列阿當戴華（Adam Driver）主演，電影放映完畢，全場觀衆起立鼓掌5分鐘，阿當更在室內點煙對準鏡頭吞雲吐霧，成為網絡熱話。

《Annette》是法國導演演里奧卡哈斯（Leos Carax）繼《巴黎聖騎士》後相隔9年的新作，亦是其首次拍英語電影，並且屬音樂劇類型，由搖滾樂隊Sparks負責音樂部分。講述瑪麗安歌迪雅扮演的世界知名女高音，與阿當戴華飾演的棟篤笑藝人婚後育有女兒Annette，後者獨特的天賦為他們華麗生活帶來改變。

開幕片主角唱live演戲

瑪麗安歌迪雅受訪時稱拍此片難度頗高，過往演出音樂劇電影都是會預先錄歌，再在現場夾口型，導演里奧卡哈斯卻要求他們全部現場演繹，加上某些場口要配合不同牀戲的奇怪姿勢，更是大考驗。雖然有美媒報道指試片中途有觀衆離開，但該片在首映禮後，全場觀衆起立鼓掌5分鐘，里奧卡哈斯向身兼監製的男主角阿當戴華遞上一支煙及火機，他亦隨即點上，並公然在室內及對準鏡頭吞雲吐霧。

茱迪科士打法語致辭

開幕禮上，大會亦把終身成就獎頒發給童星出身的茱迪科士打，後者在攝影師太太Alexandra Hedison陪伴下到場，並在《浮花》西班牙導演艾慕杜華（Pedro Almodovar）及《上流寄生族》韓國導演奉俊昊手上接過獎項。茱迪又以流利法語致辭，她表示能再次打扮漂亮並出席公開場合，感覺良好；又稱疫情對電影圈造成衝擊，現在終於可回到戲院。

今年主競賽評審團主席是《不作虧心事》導演史派克李，亦是74年來首次由黑人擔此重任，他將率領《逆權大狀》宋康昊、《誣罪審判》塔哈拉辛（Tahar Rahim）、《蝙蝠俠：黑夜之神》​美國女星瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal）、《希魔撞正殺人狂》女星美蘭妮羅蘭（Melanie Laurent）等評審團成員選出今年最高榮譽金棕櫚等各個獎項。史派克李出場時獲全場起立，他搞笑表示，想跟茱迪科士打一樣能說流利法語。

除了評審團、開幕電影的主角外，《追擊拉登行動》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）、《英女王》海倫美蘭（Helen Mirren）、名模Bella Hadid、《四個婚禮一個葬禮》安迪安迪麥杜維（Andie MacDowell）等，亦有現身踏上紅地氈。據報道今年遠不如兩年前的開幕禮多人，大會亦有防疫措施，要求歐盟以外的來賓每48小時要提交檢測報告，合格方可進入所有室內會場；在紅地氈為了方便拍照，嘉賓大多無罩上陣，但入場內多要求戴上口罩，據報道很多嘉賓入座後大多繼續無遮無掩。

第74屆康城影展將於本月17日舉行閉幕及頒獎禮。