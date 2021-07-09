一提老公即封口 陳自瑤：佢係兩屆視帝唔方便評論

【明報專訊】馬國明、岑麗香（香香）、陳自瑤昨日宣傳劇集《寶寶大過天》。王浩信前日（7日）38歲生日，問陳自瑤有什麼向老公表示？她即「封口」稱私人事不回應，之前已講了很多。昨日她與王浩信在電視城各自為主演劇集宣傳，她說：「所以想大家焦點放回我們的工作上。」對於《寶》劇收視成績比《刑偵日記》好？她說不清楚收視，自己有捧場睇《刑偵》，覺得該劇製作認真、題材少有、很有戲味兼電影感，工人姐姐也有追看。對老公表現有何評價？她笑稱對方是兩屆視帝，唔方便評論。

陳自瑤繼《好聲好戲》後於《識貨》再奪冠，獲網民封「綜藝女神」。她多謝大家支持，覺得這稱號很好聽，自問口才、急才及銷售技巧不及對手，一心只想盡力做，沒想過贏，要多謝一班隊友，她最後豁出去，希望下次挑戰做司儀。

馬國明為錢什麼都肯紮

馬國明身形弗了不少，他說正拍新劇《隱形戰隊》，要應付劇中大量動作場口和弗爆造型，特意減磅和操肌。他笑言女友湯洛雯沒說什麼，反而叫他不要太瘦。要襯她？他說不是，因太瘦會顯得憔悴。

日前播出的一集，香香的老公強強抱着大仔Jacob客串演途人，她稱當日老公和兒子原本接她收工，碰巧需要這個路人角色，故臨時上陣玩吓，她笑稱老公無騷錢收，兒子拍完不知發生什麼事，「他拍攝時還叫我媽媽，播出時刪掉。我當刻不能回應他，我的心都很辛苦」。香香稱暫時專心湊仔和拍廣告，她不介意一家三口上陣，但不會讓兒子做童星，希望兒子保持童真。馬國明自薦拍廣告可找他；香香笑對方可嘗試拍紮肚廣告。馬國明笑說：「有錢什麼都肯紮。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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