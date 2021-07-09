吳雨霏復出恨做《全民造星IV》導師 鄭秀文拒與許志安撐枱腳慶生

鄭秀文透露與老公許志安（圓圖）都喜愛看書，不過二人看的書種很不同。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】汪明荃、鄭秀文、吳雨霏、倪晨曦及徐濠縈等前晚悉心打扮出席品牌期間限定店開幕活動，鄭秀文一身復古造型，下月19日是她的49歲生日，明年正式「入五（50歲）」，她笑言屆時不會大搞派對，寧願躲在一角靜靜度過。吳雨霏傳為ViuTV《全民造星IV》擔任導師，她透露逐漸復出幕前工作，有興趣做導師，但未有接觸傾談。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

鄭秀文透露早前秘密完成一部新片，正準備推出新碟，最近為新歌《新造的人》拍MV。她表示MV製作費不惜工本，即使花20小時，消耗不少體力，仍提起精神拍攝。8月19日是她的49歲生日，預告屆時搞有關音樂的活動慶祝，並已相約一班朋友歎清酒，暗示不會跟丈夫許志安二人世界慶生。

明年「入五」不大搞

明年「入五」的鄭秀文笑言不打算大搞派對，並說：「今年是人生最後一個4字頭，明年『入五』，寧願低調躲在一角，不會大搞。」許志安近期愛看書又在網上分享彈琴短片，她解釋：「他喜好玩樂器，如彈琴，這方面我興趣不大。他間中也愛看書，不過我與他喜歡的書籍類型不一樣，還是不要再講他了。」

鄭秀文早前專誠買車仔麵讓80多歲母親享用，稱老人家首次試食，吃得津津有味。她取笑因疫情關係，母親經常留家，近期每次帶母外出，對方就如出籠獅子。自從父親去世，她理解母親失去老伴，可能會寂寞，所以再忙都盡量抽空陪伴，以表孝心。

吳雨霏暫時封肚

吳雨霏每日忙照顧一對分別3歲及歲半大的子女，近兩年鮮有出席公開活動。她前晚罕有「出關」，透露計劃逐步復出幕前工作，並說：「暫時兩個已足夠，未打算再追小朋友。兒子已上學，想慢慢開始復出工作。與環球唱片正傾談續約，合作多年，我們講心不講金，總之有消息稍後會公布。」

她有4年沒出新碟，仍有唱歌癮，很懷念上舞台唱歌，笑稱在家常唱兒歌，又會播昔日表演片段給子女看，但小朋友年紀太細，反應不大，認不出媽媽，希望有機會在小朋友面前再上台唱歌。

甩拖Stephy心情ok

有傳ViuTV邀請她和好姊妹鄧麗欣（Stephy）擔任《全民造星IV》導師，吳雨霏有看過報道，雖然未曾與有關方面接觸，但直認願意和有興趣做導師。

Stephy剛宣布與男友邱勝翊（王子）分手，她有聯絡好友慰問，透露對方心情ok，吳雨霏說：「Stephy不需要別人開解，見她在社交網發文已收拾心情，她向來是好堅強硬淨的女仔。（介紹筍盤男仔給她？）等她準備好先。」吳雨霏認為自己有幸福家庭，沒有影響Stephy要心急結婚，相信好友有她的時間表和打算。

倪晨曦樂於母子檔接廣告

倪晨曦透露兒子Virgil已8個月大，開始學企和爬行，最近還學發聲，第一個叫爺爺。她稱沒有失望，反而幾開心，並說：「如果兒子先學識叫爸爸不是媽媽，會有少少呷醋。」她不抗拒母子檔拍廣告，留待將來有個美好回憶，但不會刻意栽培兒子做小網紅，視乎小朋友性格，若囝囝內向和怕醜不會勉強。

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