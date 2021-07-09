《銀河修理員》內地音樂平台下架 填詞人黃偉文憑歌詞寄意訴心聲

Dear Jane（左圖）的《銀河修理員》捲入「大過風波」，歌曲填詞人黃偉文（圓圖）有感而發，在社交網貼圖留言訴心聲。（網上圖片）

C AllStar解釋新歌《沒明日的恐懼》因MV有地方出錯要修改下架，稍後會重新上載。

【明報專訊】基督教香港信義會元朗信義中學兩名學生在歌唱比賽合唱樂隊Dear Jane歌曲《銀河修理員》後，遭校方記大過。該校學生稱校方賽前要求兩人修改原曲「對抗」及「亂世」歌詞，兩人決賽時維持唱原版，其中一人唱畢後高呼「香港人加油」。校方對此事不作回應。

事件傳出後，內地音樂平台「QQ音樂」已將《銀河修理員》下架。該曲填詞人黃偉文前日在社交平台上載一張露天小舞台的照片，借《女神》的歌詞留言︰「他不過是個很小的舞台，你配有大愛。」有網民在留言位置打上《銀河修理員》部分歌詞，也有網民表示︰「多謝阿Y（黃偉文）給兩名小朋友嘅鼓勵。」

C AllStar新歌MV下架惹揣測

另外，組合C AllStar近日推出新歌《沒明日的恐懼》，MV延續之前《集合吧！地球保衛隊》和《留下來的人》兩首歌的MV故事發展，其中一幕3名成員陳健安（On仔）、吳崇銘（King）、何建曦（SoulJase）化了頭破血流妝，進出火場救火救人。

不過C AllStar昨日凌晨在facebook專頁表示MV要暫時下架：「由於新歌《沒明日的恐懼》MV當中有少少地方出錯，會即時修改處理，盡快重新上載！」引起不少網民議論及揣測。

娛樂組