梁諾妍周日出嫁 爆貪靚洪永城日日敷面膜

【明報專訊】梁諾妍、陳柏宇和《全民造星III》冠軍趙祥誠（Ben）昨日出席商場活動，梁諾妍本周日（11日）與洪永城結婚，透露心情未緊張，每天忙工作和籌備婚禮，忙到明天才有時間整頭髮。她大爆洪永城勁貪靚，笑說：「每天敷面膜，又戒澱粉質，要以最靚仔狀態示人，日前還說要買生髮洗頭水，希望婚禮當日可以gel頭，心想倒不如買頂假髮給他戴算了。」

她表示今年2月應承洪永城求婚後，已籌備婚禮，7月揀了幾個日子，現在放寬婚禮容許50人，便立即決定舉行，擔心之後又縮減至20人。洪永城母親身在台灣，趕不及來港，他們會視像斟茶。

快將38歲生日的陳柏宇獲Ben送上蛋糕慶祝，陳柏宇被讚保養得宜，他笑說：「男仔細粒會後生啲，所以若有人笑你矮，不要緊，長大後會後生過他。」最近有粉絲應援偶像生日十分大陣仗，他會否叫粉絲也為他應援？他說：「不介意別人這樣做，但我不鼓勵，因為我的粉絲多數已婚及有小朋友，不想他們嘥錢。」

Ben在現場表演折骨舞後再rap歌，但不夠氣，他稱沒想過跳完舞會不夠氣，需要練氣。Ben透露推薦了一個「神秘人」參加《全民造星IV》，現在不能說太多。是否女友？他否認：「我無女朋友，推薦對方參加，因為她聲音很特別，跳舞也不錯。」

記者：柯美