《黑寡婦》香港開畫收574萬 美周末票房料破6.2億勝《狂野時速9》疫下新高

《黑寡婦》香港開畫票房報捷，反映一眾超級英雄片迷實在「餓」得太久。

【明報專訊】自2019年4月推出《復仇者聯盟4：終局之戰》至今，相隔兩年再有Marvel超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow）上映，粉絲苦候多時，前日香港搶先開畫，首24小時票房收逾574萬港元，成績理想；美國今日公映，據業內人士估計首周末票房可達8000萬美元（約6.2億港元），如果屬實勢必超越《狂野時速9》成為疫情下最高開畫紀錄。

《黑寡婦》原定去年5月公映，因受疫情影響，映期一改再改，延至本周全球同步開畫（內地暫未公布映期），比原定計劃足足遲了14個月。香港本周三公映，據本地發行商透露，首日有多達620個戲院銀幕放映，影迷亦以實際行動支持，截至昨日下午4時為止，此片首24小時票房累收574.8萬，相比5月19日佛誕假期開畫的《狂野時速9》單日收607萬，可謂不相伯仲。

據電影訂票網站Fandango透露，美國預售情况亦很理想，雖然官方未有公布實際數字，但肯定超越《狂野時速9》，打破今年最高預售紀錄。另據綜藝網站The Hollywood Reporter引述業內人士推測，《黑寡婦》美國首周末票房有望收逾8000萬美元（約6.24億港元），同樣改寫《狂野時速9》上月開畫收7000萬美元（約5.46億港元）的佳績。

史嘉麗片酬1.17億

另一方面，負責發行《黑寡婦》的迪士尼電影公司預期，首周末全球累積票房或有1.2億美元（約9.36億港元）進帳，電影網站Deadline更加樂觀，估計數字將會高達1.4億美元（約11億港元）。實際情况是否如此，下周一自有分曉。

現年36歲的史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）憑飾演「黑寡婦」爆紅，有外媒統計一眾扮演Marvel超級英雄的演員片酬升幅，史嘉麗由2012年拍攝《復仇者聯盟》只收400萬至600萬美元（約3120萬至4680萬港元），到新作《黑寡婦》已倍增至1500萬美元（約1.17億港元），足以跟「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）等男演員平起平坐。

羅拔唐尼悼念亡父

不過，無論是以片酬抑或升幅計算，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）才是「Marvel一哥」，據報2008年上映《鐵甲奇俠》在資源有限且行情看淡下，他的片酬只有50萬美元（約390萬港元），結果此片大收旺場，直至他拍《復仇者聯盟3：無限之戰》，片酬連分紅已暴漲至7500萬美元（約5.85億港元），成為影壇奇蹟。

提起羅拔唐尼，日前突然取消關注一眾《復仇者聯盟》拍檔的社交媒體Instagram（IG），令粉絲震驚不已，他一直未有解釋原因，直至昨日凌晨更新IG內容，卻是公開85歲電影人父親Robert Downey Sr.死訊。

羅拔唐尼留言悼念亡父：「經歷柏金遜症多年折磨後，昨夜爸爸在睡夢中安詳離世。他是一個特立獨行的電影人，一直保持樂觀的態度。據繼母說，他倆的幸福婚姻，至今已經維持超過2000年了。」

Robert Downey Sr.是荷李活著名導演、編劇和演員，參演電影包括《一舉成名》、《人生交叉剔》及《驚天大行動》等。