【開箱】《黑寡婦》 超級英雄改拍諜戰片一樣有睇頭

【明報專訊】由《顫慄柏林》澳洲女導演姬蒂素德蘭（Cate Shortland）執導、史嘉麗祖安遜（​Scarlett Johansson）主演Marvel超級英雄片《黑寡婦》，原定去年5月1日全球同步開畫，卻因疫情影響，映期一改再改，戲中飾演兩代「黑寡婦」史嘉麗與科倫絲佩芝（Florence Pugh）更先後感染新冠肺炎，結果推遲14個月後，本地影迷前日終可入場，一睹「女神」風釆。

宣揚女性主義

《黑寡婦》雖說是Marvel電影宇宙（MCU）第4階段的首齣作品，然而史嘉麗祖安遜扮演同名角色，早在2019年上映《復仇者聯盟4：終局之戰》已經壯烈犧牲，因此新片的時間軸，稍為推前至《美國隊長3：英雄內戰》與《復仇者聯盟4》之間，以獨立成篇的前傳方式，揭開這名超級女特務的身世秘密，亦有悼念之意。

與其說《黑寡婦》是超級英雄片，其實更像一齣宣揚女性主義的《鐵金剛》式諜戰電影。早在《復仇者聯盟2：奧創紀元》已曾簡單介紹黑寡婦的身世背景，她來自蘇聯秘密組織「紅房」，話事人專門拐帶女童，訓練成為職業殺手，協助他完成暗殺、行刺、顛覆政權等任務。在他眼中，這些女孩命賤如泥，純屬「取之不盡的地球資源」而已，頗有諷刺意味。

傳統間諜片的飛車、搏擊、高科技武器、搗破恐怖組織等劇情，本片應有盡有。史嘉麗祖安遜扮演娜塔莎（外號黑寡婦），從小已被紅房訓練成殺人武器，其後改邪歸正，加入神盾局成為「復仇者」一員，卻因英雄內戰事件，遭美國政府通緝，逃亡期間重遇「妹妹」兼前蘇聯女間諜葉蓮娜，讓她重新感受親情可貴。

強調家庭本位

跟其他Marvel電影如《蟻俠》和《雷神奇俠》一樣，《黑寡婦》亦強調家庭的重要性，娜塔莎原本以為，世上只有復仇者才視她如家人，最終發現童年時跟毫無血緣關係的「冒牌家庭」，感情牽絆更加深厚。科倫絲佩芝扮演葉蓮娜，為了解放紅房其他女孩，力邀「姊姊」娜塔莎幫忙，後者義不容辭。

Marvel電影着重官能刺激又不失幽默感，《黑寡婦》也不例外，葉蓮娜嘲笑黑寡婦每次打架都不忘「擺甫士」，更模仿後者的招牌動作，博得戲院全場掌聲和爆笑。戲中另一搞笑角色是《怪奇物語》男星大衛夏巴（David Harbour），他飾演蘇聯特工「紅色保衛者」，視娜塔莎及葉蓮娜為親生女兒，她倆卻嫌他笨，事實卻是他為保護二人，不惜跟超強奸角「模仿大師」正面對撼，父愛令人感動。

另一新加盟角色是《無國界追兇》金像女星麗素慧絲（Rachel Weisz）扮演娜塔莎母親，同時也是紅房的科學家兼殺手，她跟兩名「女兒」關係既疏離又親密，表現非常搶鏡，就連拍攝動作場面亦似模似樣，莫非她的「占士邦」老公丹尼爾卡特（Daniel Craig）出手指導？

鷹眼現身彩蛋

片尾彩蛋出現Marvel劇集《飛隼與寒冬戰士》新角色「華倫天娜」（Contessa Valentina Allegra de la Fontaine），她的外號是「女伯爵」，根據漫畫原著，她既是神盾局局長的女友，亦曾是反派九頭蛇夫人，背景相當複雜。有傳她原是《黑寡婦》重要角色，後因電影一再延期，打亂了MCU第4階段的時間軸，因此她的戲份被迫大幅刪剪，最後僅在彩蛋驚鴻一瞥。

一如外媒猜測，彩蛋出現另一「復仇者」成員的身影，正是謝洛美溫納（Jeremy Renner）扮演鷹眼，他跟第2代黑寡婦扯上關係，有傳在Marvel稍後開拍的《鷹眼》劇集中，二人將會再度合作，令人期待。

上映日期：7月7日