等待遇到更好的人 高海寧：單身只是眼前狀態

【明報專訊】高海寧（高Ling）擔任黎芷珊主持節目《單對單》嘉賓，分享單身感受、愛情及人生觀。高Ling帶黎芷珊做瑜伽、歎下午茶，還親手整蛋糕。她說瑜伽可幫她減壓：「當我思緒比較亂、不知想點時，我會做瑜伽。因為那一個小時會集中在呼吸及搵番平衡感，無時間想其他事，可以完全放鬆同放空自己，會開心好多。」她很享受私人時間，「單身只是眼前狀態，沒什麼大不了。反而可以趁這段時間看清楚自己個心，想要什麼、追求什麼，然後遇到更加好的人」。

不介意另一半愛上別人

談到愛情觀，高Ling坦言現時想法與過去有點不一樣，過去她十分被動兼謹慎選擇另一半，不會輕易開始一段關係，多年來拍拖次數不足5次，最長一段關係維持8年，但現時變得積極，「年紀大了，好難純粹去鍾意一個人、好難心動，所以如果畀我同一個人相處後又有感覺，我會覺得不要錯過。人生在世，時間好短，如果有個人令自己有衝動，為他奮不顧身，是好難得一件事」。34歲高Ling喜歡小朋友，她笑言：「生小朋友？自己一個人完成都OK㗎。」她自問「難追」，鮮花及任何物質都不是打動她的重點。她還分享自己「非一般女友」一面，以及爸爸如何嚴選準女婿。她不介意另一半愛上別人：「如果覺得對方好過我，是OK的，我有我自信，你有誘惑、我無咩？但我會選擇同你一齊，因為我覺得你重要過其他人。」

哭說公公離世是最大遺憾

提到剛離世的公公時，她忍不住落淚說：「公公離世是我暫時人生最大遺憾，我是公公婆婆帶大，感情好深。」

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