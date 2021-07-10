控方反對官批准推翻認罪決定提覆核 楊明不小心駕駛案8．31續審

【明報專訊】楊明去年8月初駕車在半山馬己仙峽道發生交通意外，其後涉拒絕提供血液樣本被捕。他被控拒絕提供血液樣本以供化驗、不小心駕駛及車輛門窗玻璃透光度不足三項罪名；楊明原本承認後兩項罪名，之後推翻認罪答辯並獲准，案件押後至昨日再提訊，控方要求裁判官覆核他批准楊明推翻認罪的決定，稱答辯是嚴肅的程序，認為裁判官准他推翻認罪決定屬錯誤。裁判官最終再將案件延至8月31日續審。

楊明（原名林明樂）於今年3月提訊時，被控「拒絕提供血液樣本以供化驗」罪不成立，他早前承認其餘兩罪，原須即時還押等待背景報告，4月14日判刑。不過代表楊明的資深大律師清洪表示，楊明有意推翻另外兩項的認罪答辯，因為他當初向楊明提供法律意見時，令楊明以為不會被還押或判監。清洪表示向楊明提供了不恰當的法律意見，稱在楊明推翻答辯後不再代表楊明，獲裁判官接納，將案件押後至昨日再審。

控方稱答辯是嚴肅程序

楊明昨日再度上庭聆訊，於早上8時50分現身東區裁判法院，他穿米色西裝配白波鞋，繼續由女友莊思明陪伴在側，神態自若，又跟在場記者揮手打招呼。對於裁判官早前批准楊推翻認罪決定，昨日控方要求裁判官覆核他批准楊明的決定，並強調答辯是嚴肅的程序，認為裁判官准他推翻認罪決定屬錯誤。

楊明保釋條件不變

控辯雙方與裁判官就「拒絕提供血液樣本以供化驗」獲判罪名不成立各有見解，裁判官最終決定將案件再度押後至8月31日續審，楊明保釋條件不變，隨後楊明與莊思明手拖手步出法院，還企定讓傳媒拍照。問楊明有否信心脫罪？他只着傳媒小心免跌倒，然後上車離開。

案件編號：ESCC2365/2020

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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