谷德昭帶睇納米樓做埋廚神

【明報專訊】ViuTV於晚上10時半播映《納米無明火》，跟TVB《盛‧舞者》同時段播映，前者由谷德昭主持，以香港奇「則」吸引觀眾；谷德昭帶睇納米樓外，又變身廚神以無火煮食。節目監製陳佩君及鄧立榆接受《明報》訪問，表示安排谷德昭煮食跟贊助的廚具品牌無關，年前屯門菁雋推出細過車位的龍牀盤，想知道這空間如何生活而構思節目。納米樓的開放式廚房如何煮食？如何烹調出美食？就安排谷德昭下廚展身手。

監製表示初時找受訪者是透過設計公司，但要屋主出鏡不容易，幸好現在有不少YouTuber，年輕人樂意分享生活，不介意拍攝與出鏡。巧合多名受訪者也有特別技能，日前播映的舞蹈員家琪，就參與MIRROR演唱會，所以谷德昭在單位跟她跳姜濤《Master Class》舞步，增加趣味性。10集內容中，九龍城的100呎樓盤好誇張，屋主二人加谷德昭，再加一個攝影師在屋內已不能轉身，收音師要行出走廊。周一播映深水埗的納米盤可以用荒謬形容，400多萬只有204呎，有露台與工作平台，在屋內160呎空間，谷德昭挑戰開枱打麻將。

《盛‧舞者》狄易達Foul隊員子貴

TVB《盛‧舞者》移師巨型躉船展開首場團體賽，前晚麥秋成隊在第一回合以264分最高分勝出，評判點名方紹聰（奶仔）及陳俊堅激讚，稱他們的投入與享受，讓人看到力量，將件事一路帶到去最好睇。狄易達隊以229分排名最後，他要Foul一名隊員，達仔稱子貴是他第2個揀入隊的隊員，但成為節目中首個被淘汰。稱因為他排舞時遲到，這是態度問題。子貴離隊時不忘叫大家關注街舞。

娛樂組