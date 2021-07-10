麥迪文新片康城首映 全場觀眾起立鼓掌5分鐘

狄達絲雲頓（右）跟女兒漢娜拜恩（左）合演新片之餘，同時穿著Chanel新裝出席首映禮。（Getty Images）

【明報專訊】《焦點追擊》美國導演湯麥卡菲（Tom McCarthy）自編自導、《火星任務》麥迪文（Matt Damon）與《陽光小小姐》艾碧姬貝絲寧（Abigail Breslin）合演非競賽片《Stillwater》，前日在康城影展舉行首映禮，當電影播畢後，全場觀眾起立鼓掌5分鐘，令麥迪文感動不已，一度眼泛淚光，坐在身旁的導演亦忍不住輕拍其肩膀以示讚好。

《Stillwater》將於本月30日在美國開畫，故事講述麥迪文飾演美國石油公司職員，得悉身在法國的女兒（艾碧姬貝絲寧飾）被控殺人罪後，立即由奧克拉荷馬州趕赴當地營救，誓要證明女兒無辜，然後帶她離開監獄。

除了麥迪文外，《奇異博士》女星狄達絲雲頓（​Tilda Swinton）同日亦偕女兒漢娜拜恩（Honor Swinton Byrne）出席另一新片《The Souvenir Part 2》首映禮，此片延續兩年前上映《The Souvenir》故事，講述電影系學生Byrne跟吸毒男友分手後，未能擺脫愛情的傷痛，並帶着這份生命旅程中的「紀念品」重新出發，開始拍攝她的畢業電影。續集仍然由母女拍檔演出，預計今年秋季在美國上映。