預告名店開工 逾千人迫爆商場 盧瀚霆Edan互攬派心答謝鏡粉

Anson Lo（前）與Edan（後）自《大叔的愛》後人氣更勁，兩人昨日到商場工作，吸引逾千人圍觀。（攝影／記者：林祖傑）

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo） 與呂爵安（Edan）憑ViuTV劇集《大叔的愛》人氣再攀升，周五（9日）在社交網透露昨日獲品牌安排到尖沙嘴旗艦店封舖拍攝，結果吸引過千「神徒」及「爵屎」等粉絲聞風而至，迫爆商場。品牌嚴陣以待，現場有數十保安維持秩序。Anson Lo與Edan在《大》劇的「田牧CP」，粉絲受落，他倆亦識做的步出店外，向粉絲狂擺有型又可愛甫士外，還搭膊攬攬，冧爆粉絲。他們身穿的數萬元服飾，不少粉絲揚言要全套購買。

Anson Lo IG粉絲超姜濤

Anson Lo與Edan在《大叔的愛》的「田牧CP」深得粉絲喜愛，人氣強勁，兩人的Instagram（Ig）追隨者人數近日更急升，當中Anson Lo的追隨者至昨晚8時有35.1萬，已超越MIRROR隊友姜濤的33.7萬，Edan亦追近有32.1萬。Anson Lo與Edan前日在Ig預告昨日中午會到商場有品牌拍攝工作，有粉絲昨日早上10時已在商場外等開門為霸靚位，一睹偶像身影。除商場保安嚴陣以待，品牌亦特別另聘約30保安維持秩序，其間又有小妹妹粉絲因人多太焗感不適。

粉絲大叫「呂爵安又遲到」

過千粉絲迫爆兩層商場，不停高呼「田田，I Love U」等，又高唱Anson Lo的劇集片尾曲《不可愛教主》。Anson Lo與Edan原定獲安排中午12時開始拍攝，遲了兩分鐘到場，有粉絲大叫：「呂爵安又遲到！」場面搞笑。

二人雖然由秘道直入店內，不過亦十分「識做」，先步出店外送心心答謝粉絲支持，快閃3分鐘才返回店內工作。完成個多小時拍攝工作後，Anson Lo及Edan再度步出與粉絲會面，短短4分鐘內，揮手、自拍、派心心、騷可愛、玩扭耳仔、hehe互攬搭膊做到足，又360度與粉絲自拍，讓粉絲看過夠影個夠。兩人之後由秘道離場，粉絲亦乖乖散去。部分粉絲在商場外想再等他們，一度有警員以限聚令呼籲人群不要聚集。

有粉絲欲買偶像身上服裝

Anson Lo跟Edan現身時穿著品牌的服裝，亦成為粉絲關注目標，有粉絲說要全套購買。據悉Anson Lo身穿的衛衣、褲及運動鞋，合共價值逾3萬港元。Edan所著穿的T恤、外套、褲及運動鞋，更合共超過4萬港元。

記者：林祖傑