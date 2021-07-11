保安掩耳抗「神徒」「爵屎」尖叫聲

為拍下偶像一舉一動，女鏡粉把老公的手當人形腳架。（網上圖片）

【明報專訊】MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）昨日現身尖沙嘴某品牌旗艦店，吸引逾千「神徒」及「爵屎」聞風而至，擁26萬成員的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，不乏「苦主」陪另一半或被任命到場拍照。

女鏡粉老公化身人形腳架

活動後有群組成員分享在粉絲群中的場面；有女鏡粉把老公的手當人形腳架，並調校角度影相。贏得逾1.2萬個like的照片題為「好老公代表」，只見兩男一女背部，形態似一個男人孭住另一奮力拍照的男人，而女的則肉緊抓住身邊男人的手臂。有網民留言「呢個關係有啲複雜」、「大叔的愛？」「男人揹住男人去影男人」。

Anson Lo與Edan跟粉絲揮手時，現場鏡粉尖叫聲震耳欲聾，一名身形魁梧的黑人保安似受不了而用手掩耳，網民留言形容他是「真•苦主」，又關心問他的耳膜會否穿了？有網民更提議他找歐錦棠（曾拍攝職業失聰補償計劃宣傳片）幫手。

另一方面，也有「苦主」曬命，為了老婆，就算放假也晨早帶備專業攝影器材到場拍照，留言：「點知現場還有數十囡囡用高八度的叫聲，不停叫左啲右啲定啲影好啲……」由於現場好熱，他更獲兩名可愛小姐提供吹風扇服務。

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