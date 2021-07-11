60歌手拍片賀張學友「登六」

【明報專訊】「歌神」張學友昨日60歲生日，有網民分享他在會議室慶祝生日的片段，環球唱片公司高層黃劍濤及其他職員在場。學友一身便服戴着口罩，在大蛋糕前開香檳，大家拍手歡呼，學友雙手合十致謝，又祝大家身體健康。

學友60歲大壽，環球唱片安排60名歌手拍片祝賀，除了近期較少露面的陳慧琳，還有譚詠麟、陳奕迅、梁詠琪、孫燕姿、林嘉欣、楊丞琳、李玟、庾澄慶、林俊傑、李幸倪（Gin Lee）、江海迦（AGA）等。陳慧琳說最想聽學友唱近年較少唱的《藍雨》，十分好聽，說在現場聽到氣氛會好好。陳奕迅祝學友繼續生生猛猛的唱歌給大家聽，讓歌迷沉醉在他的歌聲中。譚詠麟笑言歡迎學友加入永遠25歲大家族，希望他多唱如《每天愛你多一些》這麽動聽的歌。庾澄慶說：「聽學友唱我的歌很有成就感，祝他身體健康，永遠不降Key！YEAH！」孫燕姿擺出心心手勢說希望學友過得開心，繼續為大家唱歌、趕快出新作品，並身體健康。林嘉欣最喜歡學友的《情書》，兩人因這首MV結緣，她說：「很想說從你的頭皮到腳趾間，我都這麼的愛，非常愛你！」

內地歌迷對學友有不同的生日應援，其中多個地方的商場及大廈外牆大屏幕，從早到晚滾動式播放學友的慶生短片，有網民估計最少要500萬人民幣（約599萬港幣）。

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