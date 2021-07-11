關楓馨跑步拉筋備戰港姐 「翻版方媛」陳聖瑜否認整容

【明報專訊】《2021香港小姐競選》28名候選佳麗昨日到尖沙嘴美容贊助店出席活動，關禮傑女兒關楓馨、陳聖瑜、王嫿嫿及梁凱晴被視為熱門。關楓馨不認為自己是大熱，未因而有壓力，她稱父親關禮傑除送上鼓勵說話，還叮囑她要做好自己、好好學習，她說：「爸爸有時間會看我的報道，提點我有什麼進步空間，叫我上台時要自信和淡定一點，說話要清楚。」

她承認對自己整體身形不滿意，覺得很肥，最急切要令雙腿更修長，希望拉多些筋令線條看來長一點，亦會跑步去水腫。

陳聖瑜否認人緣差改名

被封「翻版方媛」的陳聖瑜被指是「造美人」，樣貌和過往相片有出入疑後天加工，她強調一定無整過容，只是注重皮膚保養，體驗過醫學美容。她承認原名陳詩琪，因聽家人意見改善命格而改名，平時別人以英文名稱呼她，認為影響不大。對於有指她改名因人緣差，但仍被很多大學同學取消關注其社交平台，她說：「其實熟朋友都沒有取消關注，只是傳聞。」

王嫿嫿及梁凱晴均表示對自己身形滿意不用改變，王嫿嫿稱只需為皮膚補充水分，現在努力練習廣東話，因要由母語英文轉為家人講的普通話再轉廣東話，每次都感吃力。梁凱晴表示參選後睡眠不足，也要着重皮膚保濕，盡量在車程補眠。

馬嘉希唔覺要減肥

張嘉倩直認胃腩要改善，因在加拿大食很多，回港接受隔離至今已瘦了4kg，目標是減到瘦過現在的50kg。

馬嘉希自信十足，不覺得需要減肥，對自己身材滿意又有信心，回港後亦瘦了兩三kg，她說：「我覺得自己的價值觀是最重要，我在香港都畀人話肥，但要有自信心，不可以別人話你肥，就覺得自己好肥。」

記者：林祖傑