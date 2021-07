【明報專訊】《色慾都市》(Sex and the City)講述4個女人在紐約的愛情與性生活,經過6季劇集及兩齣電影,蟄伏逾10年,今年1月宣布重啓拍續集並改名《And just like that...》,可惜三缺一,「Samantha」金卡拉圖(Kim Cattrall)早表明不會加盟。劇組昨日公開首張劇照,「Carrie」莎拉謝茜嘉柏加(Sarah Jessica Parker)、「Miranda」仙菲亞尼克遜(Cynthia Nixon)及「Charlotte」 姬絲汀戴維斯(Kristin Davis)3名女主角漫步紐約街頭。新劇講述3名年過50女主角的感情及家庭生活,對比過往的性感打扮,今次造型看來較保守端莊。比較大的轉變來自「Miranda」仙菲亞尼克遜,過往扮演律師的她一頭紅髮,感覺較硬朗,來到續集染成金髮,耳目一新。