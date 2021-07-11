【開箱】「《訪•嚇》前傳」《他們》 種族歧視的心魔與夢魘

【明報專訊】影視串流平台除了Netflix，在美國用戶增長迅速的還有Disney+，聲稱今年會落戶香港，但至今仍未有確實日期。香港觀眾要看外語劇及電影選擇還有很多，譬如Apple TV+和亞馬遜Prime Video，前者買其產品目前可免費試看3個月，後者最低價錢不足50港元，而且選擇比Apple TV+多，早前獲多個頒獎禮提名的《波叔出城2》正是亞馬遜Prime Video獨家播放，該平台亦不時推出較另類的劇集，譬如今年4月9日上架、講述種族問題的驚慄劇《他們》（Them）。

搬到白人社區 見超自然現象

《他們》講述1950年代，非裔美國人第二次大遷徙，主角一家包括爸爸Henry、媽媽Lucky，以及女兒Ruby和Gracie，從北卡羅萊納州遷往洛杉磯，任職工程師的Henry受聘於當地的公司，並在白人聚集的社區康普頓置業，怎料夢魘就從他們入住新居開始。非裔美國人大遷徙意指1916年至1970年間，約有600萬黑人因南部各州落後的經濟條件及種族隔離和種族歧視等問題，從鄉村地區遷徙至美國東北部、中西部及西部地區。劇集一開始仍住在北卡羅萊納州的Lucky，當丈夫女兒外出，她獨留家中照顧仍在襁褓的么兒，一名白人婦女來到家門前徘徊，Lucky問她所為何事，該白婦稱覺得她的房子很漂亮，然後唱出 《Old Black Joe》，當她特別強調Black字歌詞及面露陰森表情時，Lucky隨即板起臉孔請她離開，嬰兒的哭聲卻吸引該白婦聲稱要入內看看BB。

其後Lucky一家遷到洛杉磯展開新生活，但甫抵埗已感受到白人鄰居的不友善目光；「外憂」之外，他們一家還得面對「內患」，Gracie忽然對着母親唱 《Old Black Joe》，Lucky既驚且怒，問女兒到底從哪裏學來，Gracie堅持是圖畫故事中的Miss Vera所教，還帶着怒意的不停歌唱，終於吃了Lucky一記耳光。Gracie半夜醒來，聲稱從地下室看到其他人，某夜愛犬更離奇倒斃地庫，Lucky認為是白人鄰居闖入殺害狗狗，衝動拿槍出外揮舞，驚動了警方。警察來到調查，指出無任何人闖入寓所痕迹，Henry亦解釋太太可能情緒不穩才會突然衝動。

續後超自然現象不止Lucky和Gracie看到，在公司飽受壓力的Henry也出現幻覺；Ruby入讀初中，一開始已被視為異類，答對老師的提問，反遭同學嘲笑，為了維持課室秩序，Ruby沒做錯反成為被懲罰對象。在校園裏有一白人女生向她示好，幾乎是唯一的朋友，到底是真正的友誼，還是另一假象？到底是他們一家飽受精神壓力產生了幻覺，還是有鬼魂作怪？

毀譽參半 驚嚇有餘描述白人多作惡

《他們》全劇10集，《不才專家》編劇蓮娜韋菲（Lena Waithe）監製，亞馬遜Prime Video已預訂兩季，據報會像美劇《美國怪談》每季有不同故事和角色。《他們》以驚慄類型包裝種族歧視主題，自然令人聯想起幾年前叫好叫座的電影《訪•嚇》，不過後者故事設定在現代，非裔美國人的地位已不能跟1950年代仍有種族隔離政策的時代相比，而且《訪•嚇》穿插了很多戳破種族差異刻板印象的笑料，無論在娛樂和促使觀眾反思的層面都交足功課。反而《他們》悲情驚嚇有餘，白人角色十之八九皆作惡，變得臉譜化。此劇在爛番茄評論網站亦毀譽參半，掌聲大多給予演員的表現。

劇中地產經紀明知道社區存在問題，仍把房子售予Henry一家；Henry么兒被三個白人闖入害死，默默承受喪子之痛；上司表面開放包容，待他實質仍是帶着有色眼光。最惡絕的是《新聞室風雲》雅麗珊琵爾（Alison Pill）扮演的鄰居Betty，白人種族至上之餘，也怪責丈夫懦弱，沒積極逼走Lucky一家；又暗筆交代她出身富裕家庭，難忍與父親的不倫關係才會離家出走。至於《Old Black Joe》一曲，為19世紀中的著名民謠，是被譽為美國最有影響力作曲家Stephen C. Foster的作品。根據《華盛頓郵報》所述，他的歌曲不少是描述非裔美國人，《Old Black Joe》據悉亦取材自其外父家的一名黑人奴僕。不過另有資料顯示，這歌應是有關種植棉花的工人，用正式的英文撰寫，而非方言，亦無直接描述黑奴。很多年後著名歌手如Bing Crosby及Jerry Lee Lewis都有重新灌錄。