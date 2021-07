林海峰任首場嘉賓 爆天王新金句 黎明罕談妻女笑認屋企陰氣重

next

【明報專訊】黎明一連9場《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》前晚開鑼,林海峰擔任首場嘉賓,大爆黎明全新金句「噏 to you」及「綵排綵排,都不及天意安排」,令全場爆笑。黎明罕有大方談家事及女兒,林海峰笑天王的女兒不會成為天王的粉絲。之後黎明與林海峰合唱人氣王姜濤的歌曲《蒙著嘴說愛你》,姜濤得悉後在社交網開心答謝。

黎明首場演唱會有劉鑾雄與太太陳凱韻(甘比)、陳慧嫻、胡定欣、胡蓓蔚等捧場。黎明透露邀得香港做Talk show的其中一名大師擔任嘉賓,他親自隨升降台降落台底,示範「請嘉賓」林海峰(Jan)上台。林海峰說黎明邀請他做首場嘉賓時,大感壓力,驚觀眾會失望,又怕在「金句王」面前獻醜。

「Up to you」變萬能key

林海峰自爆跟黎明私下不熟,跟對方溝通時問:「『Leon,噏乜嘢?』Leon同我講:『Jan,噏咩?Up to you啦。』佢係9秒9彈呢句嘢出嚟,都真係幾好用。」

林海峰隨即用黎明新金句套在日常生活,他說:「例如情侶,另一半問你:『噏咩?』咁你點答?『Up to you啦。』如果同人嗌霎,你話:『你噏咩呀?』『Up to you啦。』即刻收聲。這個回應賓賓有禮、大方得體,又有點浪漫不羈,還有點挑釁性。佢話『Up to me』,咁我話ok,返去諗吓,綵排話你聽點樣。然後佢話『Jan,綵排綵排,都不及天意安排。』這次是9秒8,真是金中之金,畀啲掌聲。所以話『金句王』面前我無辦法可以發揮到,天意安排我嚟,其實係黎明安排我嚟。」

一屋女人 感同身受

林海峰話題轉到問黎明可否傾屋企事?黎明大方說:「得,你講呀。」然後林海峰問黎明:「屋企好嗎?太太好嗎?屋企姐姐好嗎?」黎明答:「大家都好,姐姐煮餸麻麻……」林海峰說:「同我一樣,我完全明白,全屋女人陰氣好重。」黎明聞言笑笑點頭。

林海峰提到四大天王全部都生女,黎明說:「暫時見到係。」林海峰笑說:「有趣係天王生女,個女唔會成為天王嘅fans。舉例劉德華千金大概10歲,我諗佢唔會唱《一起走過的日子》。舞台王者(郭富城)嘅小朋友好似得幾歲,應該係聽《Baby Shark》,如果老竇日日Generation X,真係唔知做乜X㗎嘛。」

預告黎明成女兒粉絲

林海峰再問黎明:「你個小朋友幾多歲?」黎明答3歲,林海峰問黎明回家女兒會否對着他大叫「Leon、Leon」、找他影相、簽名?黎明都說不會。林海峰笑說會,遲些會簽家課冊,並說:「佢唔會成為你嘅fans,但黎明會成為佢嘅fans。」

林海峰稱以前粉絲在錄音室、電視台門口等黎明,有日會見黎明在幼稚園門口等個女,又似粉絲般撲飛,個騷是幼稚園畢業禮,又會追校巴、送公仔、送湯,送返學、送去公園玩,騎單車追個女。

他最後總結說:「天王生女,最弔詭佢唔會成為天王fans,個女最終成為另一個男人嘅fans。塵世間最痛苦莫過於此,好似將最受歡迎男歌手獎畀咗嗰條仔,攞去啦,同個女一齊攞去,呢啲叫做『樂壇傳承』呀。」引得全場爆笑。

