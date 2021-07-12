林海峰任首場嘉賓 爆天王新金句 黎明罕談妻女笑認屋企陰氣重

【明報專訊】黎明一連9場《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》前晚開鑼，林海峰擔任首場嘉賓，大爆黎明全新金句「噏 to you」及「綵排綵排，都不及天意安排」，令全場爆笑。黎明罕有大方談家事及女兒，林海峰笑天王的女兒不會成為天王的粉絲。之後黎明與林海峰合唱人氣王姜濤的歌曲《蒙著嘴說愛你》，姜濤得悉後在社交網開心答謝。

娛樂組

黎明首場演唱會有劉鑾雄與太太陳凱韻（甘比）、陳慧嫻、胡定欣、胡蓓蔚等捧場。黎明透露邀得香港做Talk show的其中一名大師擔任嘉賓，他親自隨升降台降落台底，示範「請嘉賓」林海峰（Jan）上台。林海峰說黎明邀請他做首場嘉賓時，大感壓力，驚觀眾會失望，又怕在「金句王」面前獻醜。

「Up to you」變萬能key

林海峰自爆跟黎明私下不熟，跟對方溝通時問：「『Leon，噏乜嘢？』Leon同我講：『Jan，噏咩？Up to you啦。』佢係9秒9彈呢句嘢出嚟，都真係幾好用。」

林海峰隨即用黎明新金句套在日常生活，他說：「例如情侶，另一半問你：『噏咩？』咁你點答？『Up to you啦。』如果同人嗌霎，你話：『你噏咩呀？』『Up to you啦。』即刻收聲。這個回應賓賓有禮、大方得體，又有點浪漫不羈，還有點挑釁性。佢話『Up to me』，咁我話ok，返去諗吓，綵排話你聽點樣。然後佢話『Jan，綵排綵排，都不及天意安排。』這次是9秒8，真是金中之金，畀啲掌聲。所以話『金句王』面前我無辦法可以發揮到，天意安排我嚟，其實係黎明安排我嚟。」

一屋女人 感同身受

林海峰話題轉到問黎明可否傾屋企事？黎明大方說：「得，你講呀。」然後林海峰問黎明：「屋企好嗎？太太好嗎？屋企姐姐好嗎？」黎明答：「大家都好，姐姐煮餸麻麻……」林海峰說：「同我一樣，我完全明白，全屋女人陰氣好重。」黎明聞言笑笑點頭。

林海峰提到四大天王全部都生女，黎明說：「暫時見到係。」林海峰笑說：「有趣係天王生女，個女唔會成為天王嘅fans。舉例劉德華千金大概10歲，我諗佢唔會唱《一起走過的日子》。舞台王者（郭富城）嘅小朋友好似得幾歲，應該係聽《Baby Shark》，如果老竇日日Generation X，真係唔知做乜X㗎嘛。」

預告黎明成女兒粉絲

林海峰再問黎明：「你個小朋友幾多歲？」黎明答3歲，林海峰問黎明回家女兒會否對着他大叫「Leon、Leon」、找他影相、簽名？黎明都說不會。林海峰笑說會，遲些會簽家課冊，並說：「佢唔會成為你嘅fans，但黎明會成為佢嘅fans。」

林海峰稱以前粉絲在錄音室、電視台門口等黎明，有日會見黎明在幼稚園門口等個女，又似粉絲般撲飛，個騷是幼稚園畢業禮，又會追校巴、送公仔、送湯，送返學、送去公園玩，騎單車追個女。

他最後總結說：「天王生女，最弔詭佢唔會成為天王fans，個女最終成為另一個男人嘅fans。塵世間最痛苦莫過於此，好似將最受歡迎男歌手獎畀咗嗰條仔，攞去啦，同個女一齊攞去，呢啲叫做『樂壇傳承』呀。」引得全場爆笑。

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