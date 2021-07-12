謝賢除墨鏡騷演技 冀「殺出個影帝」

謝賢曾獲得兩個終身成就獎，但從沒拿過男主角獎，他直認恨做影帝。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】84歲謝賢（四哥）在電影《殺出個黃昏》飾演過氣殺手田立秋，戲分由頭帶到尾，雖然捱更抵夜兼很多動作場面，但他沒呻過辛苦。四哥稱15歲入行，家中有8兄弟姊妹，高峰期養10幾人，靠拍戲養活全家，從來不會說不做這些，不做那些。他被看好有機會憑該片問鼎明年金像獎影帝，四哥直認想攞獎說：「希望啦，我攞過兩個終身成就獎，但沒攞過最佳男主角獎。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

四哥否認被監製兼編劇之一的林家棟𧨾「落搭」才接拍《殺》片，他說：「是我自願，想看這個死𡃁仔（林家棟）是否識得拍我？憑我多年拍戲感覺，又見拍出來效果不錯，否則當場已拂袖而去不拍。」

問到哪場戲最難忘？四哥不知是否裝傻，一概說「唔記得」，連與馮寶寶相隔60年再合作的感覺，他不單止說「唔記得」，更說連寶寶的樣貌都記不起，四哥說：「見到會知她是寶寶，腦海有太多合作過的人。」女兒謝婷婷一定記得？他笑說：「都唔記得。」

讚霆鋒乖仔正直

四哥今次肯不戴墨鏡演出，解釋因為入了戲和畀面家棟，當被取笑曾與張文慈在劇集拍牀戲都戴墨鏡，四哥抵死說：「可能個女仔唔係好靚囉。」四哥被看好有機會憑《殺》片問鼎明年金像獎最佳男主角，他說：「唔係嘛。希望啦，我攞過兩個終身成就獎，但從沒攞過最佳男主角獎。」

《殺》片與他兒子謝霆鋒主演的《怒火》在暑期檔對撼，他說不知道，沒有留意。會否相約霆鋒看他演出？他笑言：「他見到我就擰頭。」不過他讚霆鋒乖仔又正直，沒什麼東西讓別人說。

開工有寄託 永不言休

四哥稱一世人只懂拍戲，不懂做別的，視演員為終身職業，永不言休，有合適會繼續演出，並說：「不捨得那麼快離開這行，開工有寄託，我又不打麻將。」

說他已無憂純為興趣，四哥謙稱：「無啦，使晒（錢）。」但被家棟踢爆下午去四哥家中作客也吃鮑魚，雪櫃還有幾盒鮑魚款待朋友；又笑四哥極度貪靚，家中有8個衣櫃，80副眼鏡。

四哥承認貪靚，認為做演員要見人，貪靚是應該的，他說：「唔通做明星著爛衫爛褲、踢拖鞋。」

霆鋒初出道時也著爛牛仔褲、踢拖，四哥解釋：「我都有爛牛仔褲 ，刻意將幾條牛仔褲剪爛，當時潮流興。」他又透露試過體重達180多磅有肚腩，頂不順要節食減肥。

被踢出校 走紅爭氣

梁家輝早前在胡楓演唱會扮他幾可亂真，四哥知道，但沒看到，笑稱有人代替自己可以收山。大家認為四哥地位無人替代，四哥說：「拍戲是天安排，我又無讀書，又無做過第二個行業。」

他透露當年讀書不成又曳被趕出校，令做校董的姑媽很無面，後來他讀訓練班入行，走紅後被邀回母校演講，四哥說：「姑媽好陰公，喊住趕我出校，後尾都爭番啖氣。」

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