首映觀衆鼓掌4分鐘 有人中途離場 辛潘自導自演捧女兒爭康城影后

【明報專訊】繼《叛諜追擊》麥迪文(Matt Damon)主演的非競賽片《Stillwater》在74屆康城影展首映,獲觀衆起立鼓掌5分鐘後,另一荷李活片《Flag Day》有份角逐最高榮譽金棕櫚獎,前晚亦在康城舉行首映禮,《Flag Day》由兩屆金像影帝辛潘(Sean Penn)自導自演,女兒戴倫(Dylan Penn)擔正,親自捧她爭康城影后。

《Flag Day》是辛潘繼2001年《血色死約》(The Pledge)及2016年《戰地仁心》(The Last Face)後,第3次以導演身分角逐康城影展最高榮譽金棕櫚獎。此片除了是他首次自導自演外,亦是首次全家總動員參演,女兒戴倫擔正女主角外,兒子賀柏(Hopper Penn)亦在片中跟戴倫演回姊弟。現年30歲的戴倫與27歲賀柏都是辛潘跟第二任前妻、《紙牌屋》羅冰活麗(Robin Wright)所生的子女。

根據女記者回憶錄改編

《Flag Day》根據女記者珍妮花禾高(Jennifer Vogel)的回憶錄《Flim-Flam Man: The True Story of My Father》改編,講述其父John是個犯案纍纍的騙徒及銀行劫匪,經常進出監房,珍妮花就是在這種惡劣環境下跟弟弟掙扎長大,再尋找自己的出路,並描述她與爸爸的複雜關係,最終學懂放下及諒解的故事。此片由《極速傳奇:福特決戰法拉利》畢打禾夫兄弟(Jez Butterworth &John-Henry Butterworth)編劇,《伊人當自強》茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)的丈夫丹尼莫達(Danny Moder)擔任攝影師。辛潘演爸爸,戴倫潘扮演珍妮花,換句話說兩人在戲中繼續是父女。辛潘亦碌盡友情卡,邀請了《維京傳奇》嘉芙連溫尼克(Katheryn Winnick)扮演媽媽Patty、「魁隆」佐斯布連(Josh Brolin)則飾演珍妮花的叔叔。

《Flag Day》在康城影展首映後,全場觀衆起立鼓掌4分鐘,辛潘致辭時除多謝工作人員及觀衆外,更特別鳴謝女兒戴倫。據美媒報道,此片在康城的反應比辛潘前作《戰地仁心》好,後者首映後曾有影評人喝倒彩。據《Variety》報道,《Flag Day》另一試片場,在電影下半部節奏轉趨緩慢時,有觀衆離場。

《Hollywood Reporter》的影評則指改編自真人真事的《Flag Day》,情節發展都預料得到。辛潘早前受訪時曾表示,開拍此片之前已鎖定女兒戴倫擔正。後者模特兒出身,6年前開始客串過幾部電影,但成績一般,未知辛潘今次能否把她送上康城影后之位?