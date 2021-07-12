《婚詞離曲2》收視新高

【明報專訊】韓國有線頻道TV朝鮮《婚詞離曲》第2季，講述3名不同年齡層的妻子，因丈夫出軌而婚姻觸礁的故事。由成勛、李歌領、李太坤及朴柱美等合演。前晚播出第9集，錄得11.3%收視，瞬間最高12.1%，不僅超越首季最佳的9.7%成績，還刷新TV朝鮮劇集史上最高收視紀錄。

第9集講朴柱美因母親病重趕往醫院，卻在醫院看到丈夫李太坤與「小三」宋智因擁抱在一起，朴柱美暈倒後患上暫時失語症。李太坤以為妻子因岳母病重，情緒困擾所致，不知已發現他出軌。朴柱美對李太坤異常冷淡，拒絕任何身體接觸，後者見狀表示「我是你丈夫，是你世界最親近的人」，此話令朴柱美更氣憤，一度幻想勒死對方。

朴柱美留在母親身邊，想起多年來兩人關係不佳，感到十分痛苦，但無法開聲跟媽媽說話。母親斷氣前，朴柱美在她胸口比劃「對不起，請原諒我，我愛你，媽媽」，場面感人。

同樣在前晚播出的有線頻道JTBC《無法抗拒的他》，第4集收視1.7%，較上一集微升0.5個百分點。講到韓韶禧與宋江發生性關係後，後者稱想與韓韶禧偶爾見面，女方反問：「即是我們不是拍拖，而是偶然見面及上牀？」宋江直認是想這樣。

文：蘇珮欣