【開箱】日劇《Night Doctor》 不夠機智的夜間醫生生活

【明報專訊】夏季日劇陸續登場，富士電視台《Night Doctor》上月21日首播，香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台收看。該劇講述柏櫻會朝日海濱醫院以「一年365日，一日24小時，全年無休，來者不拒」為目標，5名夜間急症室醫生面對人手不足、濫用醫療服務等問題，仍奮力拯救生命，5人更逐漸建立互相扶持的深厚情誼。

5名醫生各有背後故事

《Night Doctor》由《阿淺人生》波瑠、《大叔的愛》田中圭、男團King & Prince隊長岸優太、《虹色病歷簿》北村匠海、《教場2》岡崎紗繪及《摘星廚神》澤村一樹合演。至今播出3集，分別錄得13.4%、10.6%及11.7%收視，在今季日劇的收視暫列第3位，僅次於《TOKYO MER~流動急症室》及《非常審查官4》。《Night Doctor》由《好醫生》大北遙編劇，《X光室的奇蹟》關野宗紀及《監察醫朝顏》澤田鎌作聯合執導。

《Night Doctor》以日本2024年實行醫生工作改革為開端，新制度下醫生每年加班上限為960小時。位於橫濱的柏櫻會朝日海濱醫院，為迎合新制又堅守「年中無休」目標，決定成立夜間急救團隊，將急症室服務分為「日夜更」，召集5名年輕醫生當夜班，除了急症室主管本鄉亨（澤村一樹飾），還有急救專科醫生成瀨曉人（田中圭飾）、朝倉美月（波瑠飾）和高岡幸保（岡崎紗繪飾）、內科醫生深澤新（岸優太飾），以及實習醫生櫻庭瞬（北村匠海飾），每集會講述一名醫生的背景及成長過程。首集，從內科調去急症室的深澤新為主，他父母早逝，獨自照顧體弱的妹妹心美（原菜乃華飾）。阿新為了妹妹而立志當醫生，但只視醫生為一份工作，對要求甚高的急症室工作感吃力。當阿新打算調回內科之際，心美某夜在街上暈倒，卻沒任何醫院願意收症，阿新也在不知情下拒絕接收，幸好路過的美月醫生救回她一命。此事改變了阿新，決定繼續留在急症室。

第2集輪到美月的故事；兒時其母深夜發病，沒醫院願應診，終因延醫逝世，美月遂立志行醫，甚至不理父親及男友反對，自願當夜更。美月面對急症室的工作，總是充滿幹勁，但她非常討厭巿民當急症室是「24小時服務的便利診所」，認為會影響正常運作。當美月為發燒的嬰兒看診時，以為嬰兒的母親又濫用急症服務，卻忽略了嬰兒患黃疸病，幸好被阿新發現。自此美月對求診病人更細心，還影響其他同事應善待病人。

成瀨曉人是美月的前輩，醫術高明，但對己待人同樣非常嚴格。曉人一直認為美月不適合急救室工作，二人在「夜間醫生」團隊再度合作，關係掀起變化。適逢美月與男友佐野大輔（戶塚純貴飾）因工作時間及生活節奏不同，感情生變，美月有望與曉人發展。

第3集則講實習醫生櫻庭瞬的故事。天生患心臟病的阿瞬，其實是柏櫻會朝日海濱醫院的太子爺，阿瞬母親一直反對兒子當醫生，但他兒時受本鄉亨影響，立志當醫生。透過一對貧窮父子無法支付手術費的小插曲，阿瞬明白到應該誠實面對自己渴望的事，加上美月的幫助，他首次親手拯救病人，還說服了母親，可以繼續留在急症室工作。

拒收症情况有多寫實？

《Night Doctor》以夜間醫生為題材，假設醫生不用輪班，有充足休息時間，病人可半夜看症，不會被拒收。波瑠劇中說，「希望讓病人看到日出」就相當點題。可是為了增加戲味，將「夜間醫生」設定為不受歡迎、質素較低，似乎太「離地」，雖然夜更往往較少人願意承擔，但不至於令人厭惡。

劇中指以往急症室的夜班工作大多由經驗淺的醫生負責，故經常拒絕接收急症，病人經常在「白車」等數小時才獲接收，成為「常態」，是否有點誇張？日本醫療體系向來被指優秀，新冠肺炎疫情嚴峻、醫療體系面臨崩潰時，才有報道指出現拒收症情况。當地最大問題反而是收費昂貴，像劇中有段小插曲，病人沒購買醫療保險，所以寧願死也不做手術。

情節也許未夠寫實，但幾名主角表現不錯。新一代演員北村匠海和岸優太並非陪襯，有戲分可以發揮。田中圭的角色與之前《灰姑娘藥劑師》相似，寄望之後有關他的故事，能帶來變化。波瑠也不像一般日劇「完美女主角」的設定，她被男友背叛後，趴在牀上大哭；又不會打掃煮飯，宿舍混亂程度像《螢之光》的「乾物女」，都展現角色可愛一面。