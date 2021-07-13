無意與鄧麗欣復合 方力申：不是好朋友

【明報專訊】方力申、鄧月平昨日出席《2021區區有愛大行動》啟動禮，為貧困人士及基層學生提供援助，他們在活動上分享關愛社會、服務貧弱的經驗。

方力申舊愛鄧麗欣（Stephy）與台灣男友邱勝翊（王子）結束姊弟戀，有網民希望方力申與Stephy復合；方力申表示看到報道後，第一感覺是關心Stephy，但沒有復合之念：「無其他感覺，亦沒有去關心對方，她的Instagram無追蹤我，我是她粉絲，不是好朋友。疫情下很多人開直播，都有播我們的合唱歌，反應好好，可能有機會再合作。」

方力申本周五（16日）起程往日本採訪東京奧運，他最擔心要自己度稿，趁在指定酒店隔離時實行，想度些有趣味的問題。他本打算採訪結束後留在日本玩數天，但擔心返港隔離有變數，而且游泳學校暑假多人報名，要返港工作的他，因而打消此念。

鄧月平說一直想做義工，但找不到組織加入，所以自發和志同道合的朋友行善，例如去深水埗、油尖旺派物資給露宿者。鄧月平表示接觸過他們就不會恐懼，認為他們很善良和知足，她稱要親自落區做義工有體驗，才能說服和感染別人一起行善。她表示現在要努力掙錢，希望未來可以出力又出錢。

記者：柯美