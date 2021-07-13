28佳麗特訓10日 淘汰至少6人 朱晨麗傳授學好廣東話秘訣

被視為大熱的陳聖瑜（左）和梁凱晴（右）均自稱捱得。（攝影/記者：陳釗）

【明報專訊】無綫安排《2021香港小姐競選》28名入圍佳麗，昨日到酒店展開為期10日的特訓和考驗。她們分成4隊，由曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒、朱晨麗、馮盈盈、張秀文及何依婷等港姐導師領軍，力爭晉級資格。大會統籌經理何小慧透露此行將淘汰至少6至7名佳麗，再經準決賽選出最後12強晉身總決賽。

賀洪永城雙喜臨門

朱晨麗自言參選已是10年前，會向師妹分享經歷：「我當時廣東話不好，很少說話，被人以為很酷，其實不是。」不少佳麗擔心廣東話不好會輸蝕，她有秘訣傳授，又讚今屆佳麗質素高。何依婷對身高突出的18歲佳麗施茉莉較深印象，但不覺得對方樣貌似陳展鵬。

曾跟朱晨麗傳不和的洪永城雙喜臨門，她說得知喜訊已第一時間傳信息恭喜，很替對方開心：「他們拍拖時已看好，真的很sweet，踏入人生第2、第3個階段，洪爺，加油！禮物之後再補送。（有否感染你都想快點進入另一階段？）都有心思思，但急不來，緣分來時就會來。」

兩大熱門佳麗陳聖瑜和梁凱晴透露，入營其中一項考驗是叢林探險，她們自言捱得苦，若要素顏上鏡也ok，最多勤力護膚。對於有淘汰環節，兩人坦言擔心，但對自己有信心，會盡力做好每部分，亦不想見到有佳麗被淘汰。她們不會視對方為勁敵，反而互相照顧，相處多日已成為好友，亦不擔心女仔有是非。

第2年參選的賴彥妤表示今年能晉級28強已很開心，盡自己所能，有信心入3甲。被質疑「變臉」，她強調無整容，連打針微調也沒有，可能近半年積極減肥和護膚有關。

記者：陳釗