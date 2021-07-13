吳君如呼喝戲逼真 嚇到小演員唔肯埋位

【明報專訊】身兼監製的吳君如在電影《媽媽的神奇小子》飾演「蘇媽」陪伴兒子蘇樺偉成長。戲中由4名演員飾演不同階段的蘇樺偉，分別由初生嬰兒、4歲小演員、少年版的馮皓揚及成年版的梁仲恆演繹。吳君如與4名扮演蘇樺偉的演員，展示不同階段的母子關係，4歲的小演員雖本身是不良於行，但在片場表現醒目精靈，演活角色，與君如很多互動，一舉手一投足都帶動君如投入「蘇媽」角色。

君如稱4歲小演員在悶熱的環境下，耐心等待數小時埋位演出，加上他不良於行，演痙攣而最終能站立一刻，顯出蘇樺偉的堅毅精神，令君如甚為感動。君如在其中一場戲，講述她在工廠工作，同時照顧不良於行的兒子，戲裏戲外都感受到「蘇媽」的艱難。君如說：「戲中的『蘇媽』從來無鬆過一口氣，睇住個仔，扶住他成長。」

10杯雪糕利誘埋位

身為人母的君如，拍攝時不忍呼喝小朋友，但無奈要將戲拍好，她說：「拍攝時真的好驚，4歲小演員被我大聲喝，他真的好驚，然後不肯埋位，我當時覺得真的嚇親他，我好入戲，但令小朋友好驚。」

君如笑稱最後使出「絕招」，在拍攝前以10杯雪糕利誘小演員，她說：「我話拍完畀10杯雪糕他，不停跟他解釋演戲其實是假，真實的我不是這樣。始終這麼細的小朋友在片場會害怕，他真的好叻仔。」

娛樂組