康城影展閉門失竊數十萬元首飾 茱迪史密夫痛失母親婚戒

三浦透子（左起）、導演濱口龍介、霧島麗香及台灣演員袁子芸出席競賽片《Drive My Car》在康城影展舉行的首映禮。（法新社）

【明報專訊】第74屆康城影展正舉行得如火如荼之際，上周發生閉門失竊案，當地警方接報調查，暫時未有人被捕。事緣英國女星茱迪史密夫（Jodie Turner-Smith）佩戴大量名牌鑽飾出席一種關注單元電影《After Yang》首映禮後，惹來匪徒垂涎，翌日趁她離開酒店房間，即以匙卡入房偷走價值數萬歐元（約數十萬港元）珠寶，就連母親遺留給她的結婚戒指亦一併失竊。

現年34歲的美劇《真愛如血》女星茱迪史密夫，前日透過社交媒體留言：「估不到我在離開康城當日，還得在當地警局逗留兩個半小時。」據美媒《Variety》報道，前年跟《F檔案》男星祖沙積遜（Joshua Jackson）結婚並於去年誕下一女的茱迪史密夫，上周四出席新片《After Yang》首映禮後，翌日（9日）上午偕女兒到酒店共進早餐，匪徒趁機潛入酒店房間，偷走所有首飾，隨即報警並轉換酒店，確保女兒人身安全。

茱迪何以成為匪徒目標？據報跟她獲時尚品牌Gucci贊助有關，上周四晚她戴上大量名牌鑽飾出席首映禮，輕易成為鎂光燈焦點。幸好活動結束後，品牌公關隨即收回飾物，否則損失將更慘重。事實上，康城影展已非首次發生爆竊案，2013年有匪徒鑿穿酒店牆壁，把房內的保險箱偷走，受害人損失Chopard珠寶約值100萬美元（約780萬港元）。

雖然茱迪受到無妄之災，前日仍按照原定計劃，出席時尚品牌基雲（Kering）集團主辦的晚宴，見證《筆姬別戀》女星莎瑪希恩（Salma Hayek）獲頒女電影人獎。值得一提的是，該品牌的首席執行官兼董事會主席Francois-Henri Pinault，正是莎瑪希恩的老公。​

名模Bella支氣管型頸鏈搶鏡

晚宴當日正值歐洲國家盃決賽，上演英格蘭對意大利的精彩戲碼，不少來賓都以手機欣賞賽事直播，身為康城影展評審主席的《不作虧心事》導演史派克李（Spike Lee）則坐在場內一部巨型電視機前，獨自欣賞球賽，成為一時佳話。

雖然爆竊案震驚康城，美國名模Bella Hadid前日現身競賽片《Tre Piani》首映禮的紅地氈時，無懼成為匪徒下一目標，依然戴上藝術總監Daniel Roseberry設計的支氣管形黃金頸鏈，配襯Schiaparelli黑色低胸長裙，展現性感又前衛的獨特美學風格，成功把同場其他模特兒比下去。

日本競賽片改編村上春樹小說

同日還有《睡著吻別 醒來抱擁》日本導演濱口龍介的競賽片《Drive My Car》舉行首映禮，該片改編自村上春樹短篇小說，男主角西島秀俊和岡田將生沒到場，濱口龍介跟來自日本和台灣的女主角：霧島麗香、三浦透子和袁子芸一起行紅地氈。首次踏足康城的袁子芸表示緊張又興奮，畢竟她是今屆唯一台灣演員代表，加上疫情影響，幾乎無法成行，難怪順利抵埗後，一見兩位女星即忍不住熱情擁抱。