相差11年 演馬國明媽媽無所謂 商天娥慶幸無子女得自由

【明報專訊】人稱「娥姐」的商天娥，相隔6年再拍無綫劇，她在《寶寶大過天》有破格演出，除飾演「烏龍奶奶」外，面對壞事做盡的衰老公仍癡心一片。現實中的娥姐幸福很多，遇到能放心付託終身的好丈夫，結婚10年，娥姐稱二人依然sweet，最緊要堅定一條心。又自爆曾有生育計劃，奈何錯過黃金時間，但不遺憾，現享受兩公婆自由自在。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

娥姐表示今次打動她再回巢拍劇，其中一個原因是馬國明，雖然二人經常在化妝間碰面，卻未合作過；而且今次題材、角色入屋，「我個角色雖然蠢，但幾討好，有血有肉。同我以往演過的角色很不同，亦是我人生第一次角色扮演，要扮Elsa又要扮美人魚，有晚朋友看電視見到我扮美人魚後，打電話來說好笑到噴飯」。

認同女演員「壽命」較短

娥姐與馬國明劇中飾演母子，兩人實際年齡只相差11歲，娥姐坦言無所謂，「其實10多年前拍《隔世追兇》，我也試過演郭晉安母親，不過當時劇情講我由30多歲演到50多歲，可以化老妝。今次監製則叫我盡量化很淡的妝，營造老態，他還嫌我皮膚白，叫我曬黑，我笑說已犧牲了11年，還要我曬黑？而且劇情講我15歲就被吳岱融騙，生下馬國明，所以都合理」。

娥姐認同女演員「壽命」比男演員短，所以要保養好自己，「每個藝人的歷程都不同，視乎自己價值觀，因我向來都不是行花瓶路線，是性格演員，所以對我而言，角色好玩、有發揮便可」。談到觀眾看她與龔慈恩這對奶奶、外母由惡鬥變閨密也看到津津樂道，娥姐說雖與對方相識多年，但首次合作，二人劇中關係有趣，互動間產生化學作用。

婚姻底線 不能有第三者

談到劇中對其衰鬼老公癡心一片，縱使對方壞事做盡，仍深愛對方。娥姐自言現實中對每段感情都很投入，所以分手時自然也會很激心和不捨得，「所謂少女情懷總是詩，但我奉勸年輕女士，遇到感情失敗時千萬不要覺得整個世界塌下來，這個世界除了愛情，還有家庭、父母和朋友等很多東西，時間是最好的靈藥，當冲淡了，又可展開一段新感情。我當然也激心過，之後便給我遇到現在這段細水長流的夫妻感情，我們好像家人、朋友般相處，有時又會甜蜜一下」。

問娥姐現時對老公是否也死心塌地？她笑言未至於，但兩人至今仍很sweet，每次出門口前都會有個愛的抱抱或kiss，「老公吸引我之處是惜我，和惜我屋企人，這很重要。我覺得不需要check行蹤，除非你24小時跟住，否則是預防不到的。夫妻間最緊要信任，而且平時除了工作外，他是會趕住返屋企。至於我的底線是不能有第三者，不能跟對方講粗口，那兩個字（離婚）也不能隨便講，有問題便攞出來講清楚」。

錯過生育時機 對領養要求高

娥姐與老公剛度過錫婚，她表示其保鮮法就是時常警惕自己，要用欣賞角度去看另一半，兩公婆日常耍花槍總會有，但感恩兩人從未大吵過，最緊要堅定一條心，無多餘想法。娥姐自覺是有愛的妻子，會給予老公滿滿的愛，對方能從生活細節感受得到的，例如老公最近要斷食減肥，她會幫對方買些糖分較低的水果，又會陪他一起吃水果和蔬菜。

《寶寶大過天》以BB為題材，娥姐坦言與老公都喜歡小朋友，雖然二人屬晚婚，但仍有生育想法，奈何當時她經常要登台，丈夫的公司又剛上軌道，所以錯過了，「其實生很易，教就要一世。之後都有想過不如領養，但我們要求又高，無論顏值、脾性都是，故最後還是打消念頭，玩別人的小朋友算了」。娥姐坦言未有感到遺憾，亦無後悔過，還慶幸現在沒有小朋友，兩公婆可自由自在，他們還計劃10年後，一起遊歷世界。

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