林日曦要求黎明下次開傾偈騷

【明報專訊】黎明前晚第3場紅館演唱會嘉賓是「腦細」林日曦，兩人大講金句。林日曦指黎明演唱會名《Talk＆Sing》，Talk在前面，代表黎明終承認鍾意說話多過唱歌，他要求黎明下次開Talk Show，還列出多個不同騷名，如《Talk＆Talk》、《情深金句未曾講》、《對不起 我愛講嘢》等。黎明說：「不如叫《夏日傾偈》！」全場觀眾拍掌。林日曦說：「黎明真係黎明，等我幻想吓， 2022年夏天《黎明Talk Show之夏日傾偈》，真心得喎，我都想睇。」

「初代大叔的愛」 拖手唱歌

當林日曦想離開時，黎明拉着他說：「你今日唔嚟，本來只係一個正常黎明演唱會，腦細嚟咗，將成個紅館變成公司例會。」林日曦指黎明又爆金句：「好多人問我平時點同黎明傾偈？我心諗：有幾難明？明就明，唔明就黎明！」黎明認同：「係囉，今日唔明，聽日自然明㗎啦。」林日曦重演黎明邀請他做嘉賓的電話對談，黎明跟他說：「你知嘉賓好似香檳咁，唔飲無問題，飲咗更加high。」林日曦答：「做嘉賓無問題，有無酬勞？因為酬勞好似香檳咁，無都得，有就更佳！」黎明說他肯唱歌，酬勞更加高。林日曦表示唱歌無問題，但有「走音」壞習慣。黎明說：「走音無問題，睇吓你揀邊首歌？揀啱歌，點走音都只係留喺紅館入面啫！」兩人的對話令全場爆笑。林日曦提到與黎明之前拍廣告踩單車，說算是「初代大叔的愛」，之後兩人手拖手情深對望唱《但願不只是朋友》。

娛樂組

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